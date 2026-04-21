抖內女主播致欠債淪共諜判12年 中士洩密判決理由出爐

陸軍馬防部運輸士的中士孫楚荃（左一黑衣者），3年前因沉迷網路直播、重金抖內女主播，導致積蓄耗盡並欠下地下錢莊債務，竟鋌而走險外洩軍事機密。（記者楊心慧攝）

陸軍馬防部運輸士的中士孫楚荃，3年前因沉迷網路直播、重金抖內女主播，導致積蓄耗盡並欠下地下錢莊債務，竟鋌而走險外洩軍事機密，前後收取約6萬多元報酬，被高檢署聲押獲准並起訴求刑12年。高等法院今宣判，孫男應執行12年徒刑，如今判決理由也出爐，孫男偵查中否認犯罪，但高院審理時坦承犯罪，復歸可能性屬中度。

判決指出，孫男於2021年6月28日至2022年12月27日於陸軍馬祖防衛指揮部某地區支援營運輸連服役，擔任中士運輸士，於案發時為現役軍人，卻因積欠債務及貸款，受在Telegram認識的網友「百威」、「雲哥」、「JACK JACK」利誘。

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孫男自2022年11月底起，在運輸連調度室以電腦使用軍網開啟系統後，下載屬於「極機密」及「機密」級國家機密亦屬軍事機密之文書及電磁紀錄，並以其持用之行動電話翻拍後，再於2022年12月間，陸續以Telegram傳送機敏資料予「百威」、「雲哥」、「JACK JACK」共計8次，並獲取報酬3次共計新台幣67770元。

高院審酌，近年中共意圖改變兩岸現狀，以軍事擾台、海警執法常態化等方式對台採取脅迫行動，強調不放棄以武力犯台，甚至超越傳統武力衝突的範疇，轉向以認知作戰、資訊戰、法律戰、經濟脅迫等方式為核心的混合戰，並以內應外合、虛實交織之方式危害我國主權，影響我國人民所享有民主、自由、法治之核心價值。

高院認為，孫男時任現役軍人，對國家負有忠誠義務，且所取得資料對於國家具有高度機敏性及重要性，竟為獲取個人不法利益，下載機敏資料並交付他人，危害國家安全及社會安定非輕，甚至收取對價，破壞公務員官箴及軍人武德非微。

高院認定，孫男於偵查中雖曾否認部分犯行，但在高院審理時，坦承全部犯行，非無悔改之意，犯後態度尚可，且其並無貪污洩密等類似前科，遵法意識尚佳，並具備社會生活所需的知識水準，具有勞動能力及意願，社會復歸可能性屬中度，定應執行12年徒刑、褫奪公權6年。

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