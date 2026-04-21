「iPhone換iPad」誰得利？職業軍人上網公審觸犯加重誹謗判刑

夫妻雙方為一支I PHONE 16和I PAD擺不平，男方友人黃男加入戰局，因加重《加重誹謗罪》被判拘役20天。（記者顏宏駿攝）

彰化發生一起罕見的「iPHONE 換iPAD」爭議！事件發生在一對離婚的小夫妻，原本兩人心平氣和處理財產分配，卻在iPHONE換iPAD的爭議時，女方的媽媽加入戰局，雙方為此決裂，男方的朋友黃男把案情PO上網，要網友評理，還指女方是「詐騙母女檔」、「宮廟騙子」，結果遭對方提告。彰化地方法院審理後，依刑法《加重誹謗罪》判處黃男拘役20天。

該案起因於一對夫妻離婚後的財產分配，因為男方婚前送女方一台iPAD，女方便回贈男方一支iPHONE 16，到離婚時，財產清算，男方自覺拿到iPHONE 16較貴，似有占女方便宜之嫌，便補6000元現金給女方，女方也同意，但女方媽媽有意見，媽媽說「我們要手機，不要平板」，男方也同意說OK，但之前補女方6000元差價，應該要還給他，女方於是還男方6000元，但iPAD卻遲遲未拿來還，兩方因此交惡。

請繼續往下閱讀...

男方的朋友黃男得知此事，將此糾紛PO到網路，還稱對方「這是詐騙母女檔？」、「家裡還開宮廟的？」、「神明知道你們會騙人嗎？」黃男更刻意在動態中直接標註女方的 IG帳號，女方承受巨大壓力。母女上警局提告，檢方認定，內容屬私德且具惡意，構成加重誹謗。

該案在法院審理時，黃男坦承犯行，他強調，自己是幫友人打抱不平才觸法，希望法官輕判。法官考量他為職業軍人，但毀損告訴人名譽，所為並不可取取，因此判處拘役20天，以資懲儆。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法