行員識破詐團假裝潢話術 警方攔阻民眾被騙49萬元

警方攔阻張女受騙。（記者王冠仁翻攝）

台北市張姓女子落入詐騙集團圈套，跑到住家附近銀行打算提領49萬元現金，她還謊稱是要用來裝修房屋；不過，行員發現異狀通報警方。員警到場後追問裝潢相關細節她卻說不出來，員警斷定她落入詐騙圈套，苦心勸說，她最終才相信自己遇詐，放棄提款。

北市警士林分局日前接獲中國信託北天母分行通報，行員聲稱有一名張姓女子疑似落入詐騙圈套，打算提領大筆現金，需要警方到場協助。

請繼續往下閱讀...

轄區天母派出所警員全吳吉誠、黃世憲趕赴現場，並向張女仔細詢問。張女告訴警方，她提領49萬元是為了要當作「房屋裝潢」的費用。員警進一步詢問裝潢細節，但她卻說不出來，也無法提供相關的合約或證明單據。

員警研判張女可能落入詐騙集團假投資或是假檢警的陷阱，於是詳細說明相關詐騙流程、話術，同時分享過去處理過的實際詐騙案例，她最終才恍然大悟，打消提款念頭。

士林分局呼籲，詐騙集團常利用「假投資」或「假交友」等手法行騙，還會教唆被害人在行員或警方關懷提問時，以「房屋裝潢」、「購買精品」或「購屋頭期款」等理由搪塞。民眾請務必提高警覺，落實「一聽、二掛、三查證」原則，如有任何疑慮，請撥打165反詐騙專線或向派出所求證，以免血汗錢付諸流水。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法