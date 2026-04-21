金錢豹酒店涉逃漏稅國稅局算不出 袁昶平主張不是負責人無罪

金錢豹酒店與洋酒商2023年涉嫌逃漏稅，其中金錢豹集團包括台灣大道店、汶南店等4家，以刷卡機、空白發票，涉嫌逃漏稅約3.9億，台中地院今天開庭，實際經營者袁昶平的辯護人抱怨逃漏稅金額向國稅局申請複查金額至今未定，不該把問題丟給法院，審判長也坦承詢問國稅局後金額還未確定，如何計算候核辦，辯護人則強調袁昶平不是負責人，沒有決策權，也未下達指示，主張無罪。

台中地檢署2023年6月起訴中部洋酒商和酒店涉嫌逃漏稅，中檢指出，一般商店的營業稅稅率是5%，酒家與有陪侍服務的茶室、咖啡廳、酒吧，特種飲食業營業稅率為25%，涉案酒店、八大行業業者與鵬馳公司賴姓、陳姓負責人掛勾，由鵬馳公司開立空白發票，提供給金錢豹等9家酒店等八大業者，藉此逃漏高達20%稅額差額。

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中檢調查，這9家酒店用上述手法，逃漏稅4億7000多萬元，其中金錢酒店系列集團，包含金錢豹台灣大道店、汶南店、金悅富理容KTV等4 家店，共逃漏稅約3.9億，以涉嫌違反商業會計法的「填製不實會計憑證」、稅捐稽徵法的「加重詐術逃漏稅捐」、刑法湮滅證據等罪名起訴袁昶平等人。

台中地院今天開庭，袁昶平的辯護人對於刷卡機等客觀事實不爭執，但強調袁昶平並不是負責人，沒有決策權也沒有下達指示，主張無罪。

袁昶平的辯護人並稱，對於逃漏稅額目前仍向國稅局申請複查，強調酒店的收費包含酒水、小姐陪侍、歌唱，但檢察官起訴一律以25%計算並不合理，前一名承審法官仍在等待國稅局複查結果，但國稅局卻稱要等判決；法官也稱，國稅局也算不出來。

公訴檢察官則主張，此為刑事案件，對於犯罪金額，被告可以提出公司內帳供國稅局核對，也可以詢問酒店業者或公會，以推論方式計算出金額，不能因此就免除刑責。

袁的辯護人強調，因目前國稅局就逃漏稅金額無法做出明確計算，但犯罪所得會影響被告刑度，是重要爭點，請法院另尋求適當鑑定方式。

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