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    日籍遊客來陽明山賞花弄丟相機 警方用這招讓相機物歸原主

    2026/04/21 12:14 記者王冠仁／台北報導
    北投分局公園派出所員警陳銘照幫助T君找回相機。（記者王冠仁翻攝）

    北投分局公園派出所員警陳銘照幫助T君找回相機。（記者王冠仁翻攝）

    29歲日籍遊客T君日前來台旅遊，並前往陽明山賞花，拍攝大量珍貴照片，但他卻不慎將相機遺留在公園一處座椅上，被其他遊客撿到後送交派出所。員警檢視相機內部照片，沒有發現失主相關訊息，而且相機內部系統是以日文顯示，員警研判失主是日籍遊客，於是製作相機協尋海報，張貼在附近公園；弄丟相機的T君見到海報，立即前往派出所領回相機，警方也趁勢完成一場國民外交。

    北市警北投分局公園派出所日前有熱心民眾上門，民眾聲稱在陽明山前山公園附近一處座椅上，撿到一台單眼相機。

    員警陳銘照受理後，檢視相片檔案，發現有多張台北、日本景點照，且相機系統以日文顯示，陳員研判失主是一名日籍遊客。不過，相機內照片沒有顯示相關失主訊息，再加上相機內照片有大量陽明山風景照，而近期正是陽明山花季，陳員研判失主極有可能還在陽明山周邊。

    為了幫助相機物歸原主，陳員於是製作相機拾獲海報，大量張貼在陽明山前山公園附近；不出所料，弄丟相機的日籍遊客T君見到海報後，立刻循線前往公園派出所求助。警方仔細詢問，確認他就是失主，最後讓他領回相機。

    北投分局表示，陽明山風景區遊客眾多，為民服務是警察工作的重要核心，發揮同理心協助外籍遊客解決困境，不僅提升警察形象，更是一次絕佳的國民外交。

    員警陳銘照製作的相機協尋海報。（記者王冠仁翻攝）

    員警陳銘照製作的相機協尋海報。（記者王冠仁翻攝）

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