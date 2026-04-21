經手489萬多顆、價值近1.5億元泰達幣 詐團主嫌吳柏緯等36人起訴

屏東縣警方查扣詐團爽開的勞斯萊斯、賓士超跑、瑪莎拉蒂等豪車。（資料照，記者羅欣貞攝）

屏東檢警去年配合全國打詐行動專案，瓦解多個詐騙集團，查扣包括勞斯來斯、瑪莎拉蒂等豪車25部、現金近2000萬元及多筆不動產等高達上億元，其中還查獲擔任詐欺集團在台水房「總轉水」角色的吳柏緯（羈押中）犯罪集團，該集團共經手489萬多顆、價值近1.5億元的泰達幣，藉此隱匿詐欺犯罪所得，屏檢偵辦後陸續依組織犯罪、詐欺、洗錢等罪嫌起訴以吳柏緯為首的36名詐團成員。

檢方調查，吳柏緯犯罪集團的水房核心幹部為林承昊與劉家銘，劉男負責與境外機房聯繫，取得人頭帳戶資料後，再交由林男指揮旗下車手團隊在國內進行提款作業，待林男集結車手團隊所提領的現金後，再交由劉兌換成泰達幣，以虛擬貨幣錢包交易模式，將贓款轉往上游。

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檢方調查，劉家銘每日先行與林承昊就車手提領的現金對帳，再兌換為泰達幣，待2人扣除應得報酬（含車手團隊成員）約7%，剩餘約93%的泰達幣則轉入吳柏緯虛擬貨幣錢包，吳柏緯自行扣除約1%報酬後，將其餘約92%的泰達幣轉匯至境外詐欺集團首謀虛擬貨幣錢包，以此方式掩飾及隱匿詐欺犯罪所得。

屏檢查出吳柏緯犯罪集團自2023年10月至2024年6月間，8個月餘總計經手489萬4411顆泰達幣、價值1億4683萬多元詐欺犯罪不法所得，檢察官偵辦後依組織犯罪、洗錢及共同詐欺等罪嫌起訴吳男、劉男、林男及旗下車手等36名詐團成員。

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