知本捷地爾2個月燒2次 台東警：已有線索

昨傍晚大火讓樹林多處成白地。（民眾提供）

情況愈來愈誇張，台東知本捷地爾昨傍晚又再燃起大火，民眾不滿道:「台東才下過雨，這樣也能燒」。台東縣警局副局長邵明仁表示，目前已有線索，會儘速破案。

原本捷地爾都是「每2年燒一次」的「2年魔咒」，今年則是2月底、昨傍晚各燒一次，「魔咒」被破除的方式卻是縮短周期。相較上次燒了60多公頃，花費許多警義消超過1天滅火，光是滅火耗費人力物力難以估計，何況是珍貴動植物就此損失，這次初估焚毀面積為3公頃，但網路風向不見「自燃」。

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從昨天台東就斷斷續續下著雨，昨晚的火災地區已化白地，現場有垃圾未完全燒盡，地上多是跑不掉的蝸牛、殼被燒裂。網友表示，「台東都下雨了，草地都濕淋淋還能著火，這就厲害了」。警局副局長邵明仁表示，警方已關注此事，並已有線索，會求儘速破案。邵並再指示刑警大隊著手處理。而當地管轄台東縣府觀光發展處表示，會在此處架設監視器，然解決用電卻是個問題。

捷地爾為附近卑南族卡大地布部落傳統領域，縣府去年與部落達成「共同管理」協議，但內容多為開發後共同管理，在此之前卻屢遇大火。卡大地布文化發展協會理事長陳志偉說，希望縣府能給予援助，單靠部落難以管理這整片區域，屆時部落亦會加入管理。

「捷地爾」數十年前被縣府與開發商規畫為「台灣迪士尼」，但因土地取得問題、開發商資金狀況，雙方最後靠著訴訟解除契約，這片包括南邊、西南側的雜樹林，與相連東北側靠海的知本濕地超過200多公頃，歷年都成為開發商的目標但不少皆因部落反對才無疾而終。

雖然人類未能強力介入捷地爾此一區域，也因此成為動物棲息天堂，然近期則是縣府又打算再度開發，偏偏又在此時一再遇上大火，這才被許多台東市民認為是在「掃除障礙」的陰謀論說。

地上多處可見垃圾。（民眾提供）

昨傍晚事發地火光衝天。（資料畫面，民眾提供）

昨傍晚事發地火光衝天。（資料畫面，民眾提供）

副局長邵明仁表示，警方會儘速破案。（記者劉人瑋攝）

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