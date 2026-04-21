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    首頁 > 社會

    色男路上隨機偷摸女子屁股 一審判3月、二審獲緩刑

    2026/04/21 11:25 記者楊心慧／台北報導
    一名郭姓男子去年5月12日在台北市南港展覽館2館，趁一名成年女子與他人交談、無法及時反應之際，竟徒手觸摸其臀部1次得逞。（示意圖）

    一名郭姓男子去年5月12日在台北市南港展覽館2館，趁一名成年女子與他人交談、無法及時反應之際，竟徒手觸摸其臀部1次得逞。（示意圖）

    一名郭姓男子去年5月12日在台北市南港展覽館2館，趁一名成年女子與他人交談、無法及時反應之際，竟徒手觸摸其臀部1次得逞，經女子報案後，由警方移送士林地檢署偵辦並提起公訴。一審士林地院判決3月有期徒刑，高等法院今改判2月有期徒刑，緩刑2年。

    判決指出，郭男於去年5月12日13時44分許，在台北市南港展覽館2館，竟徒手觸摸一名女子，案經被害人報案後，由警方移送士林地檢署偵辦並提起公訴，郭男因違反性騷擾防治法遭起訴，士林地院審理後認定有罪。

    士林地院審理時，郭男雖承認當時在場，但否認觸摸行為，但依據該女子詳細指述及監視器畫面，認定其確有刻意接近被害人，並以行走掩飾、快速觸摸後離開，犯行明確，駁回其辯解。

    士林地院審酌，郭男為滿足私慾而侵害他人身體自主權，造成被害人心理傷害，且犯後態度不佳，未真誠認錯，僅為求減刑而道歉，顯見悔意不足，綜合其犯罪動機、手段、個人背景及經濟狀況等因素，依性騷擾防治法第25條第1項前段，判處有期徒刑3月，得易科罰金，以每日2000元折算。

    高院今改判郭男2月有期徒刑，緩刑2年，如易科罰金，以新台幣1000元折算一日。

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