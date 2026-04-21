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    首頁 > 社會

    一家三口都涉案 宜蘭破獲喪屍煙彈家庭代工製毒據點

    2026/04/21 11:02 記者江志雄／宜蘭報導
    宜蘭警方拂曉攻堅，在壯圍鄉破獲喪屍煙彈家庭代工製毒據點。（圖由警方提供）

    宜蘭警方拂曉攻堅，在壯圍鄉破獲喪屍煙彈家庭代工製毒據點。（圖由警方提供）

    宜蘭縣蘇澳警分局查獲家庭代工製毒據點，70歲林姓主嫌與女兒、女婿，在住處製造俗稱喪屍煙彈的第二級毒品依托咪酯煙油彈販售牟利，霹靂小組拂曉攻堅，查扣黑市價格約35萬元毒品，帶回3名嫌犯，主嫌林男被羈押。

    蘇澳警分局今天（21日）指出，警方接獲情資，直指有毒品前科的70歲林姓男子，在宜蘭縣壯圍鄉住處以家庭代工方式製毒，他透過管道購入依托咪酯粉末原料，使用簡易化學設備，把依托咪酯原料粉與化學藥劑，調和製成依托咪酯煙油，再販售他人圖利。

    警方發現林男為規避查緝，在製毒民宅周邊架設10多組監視器監控出入動態，辦案人員完成蒐證後，報請宜蘭地檢署檢察官郭欣怡指揮偵辦，3月16日清晨，全副武裝的霹靂小組避開監視器，採突擊方式衝進屋內逮人。

    警方查出這處製毒據點，由林男負責操控，女兒、女婿也加入製毒行列，現場查扣毒品依托咪酯原料粉末4.8公克、原油成品58.1公克、分裝成品煙彈14顆、海洛因5.1公克、安非他命84.1公克、製毒原料及器具，另有制式子彈14顆，扣得毒品黑市價格約35萬元。

    警詢後依違反毒品危害防制條例移送宜蘭地檢署偵辦，檢察官認為林姓主嫌犯行重大，向法官聲押獲准，女兒及女婿各以5萬元交保。

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    警方在林姓主嫌住處查扣的毒品。（警方提供）

    警方在林姓主嫌住處查扣的毒品。（警方提供）

    有些喪屍煙彈已分裝準備出售。（警方提供）

    有些喪屍煙彈已分裝準備出售。（警方提供）

    警方將嫌犯帶回偵辦，全案移送法辦後，林姓主嫌被羈押。（警方提供）

    警方將嫌犯帶回偵辦，全案移送法辦後，林姓主嫌被羈押。（警方提供）

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