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    首頁 > 社會

    高雄傳2線3星警官性騷 市警局：已啟動調查

    2026/04/21 11:09 記者許麗娟／高雄報導
    高市某警分局傳出警官對女同事開黃腔性騷擾，警局已啟動調查。（記者許麗娟攝）

    高市某警分局傳出警官對女同事開黃腔性騷擾，警局已啟動調查。（記者許麗娟攝）

    近日有民眾在社群平台發文，指高雄某分局2線3星警官對女同事開黃腔性騷擾，被害人已上報長官，但仍擔心官官相護「被河蟹」，對此，高雄市警察局表示，已依申訴人意願調整其職務，避免雙方接觸，並對性平事件啟動調查。

    民眾在Threads爆料指出，座標高雄，在警察機關服務，分局最近有2線3星的官性騷擾同分局的同事，雖然被害人已經勇敢的往上提出來了，但依照警察機關時常想壓下內部負面消息的習慣，官官相護還是深怕此事被河蟹。因為主管性騷擾業務的組長，還是加害人的好朋友，事發後2人還是不避嫌的膩在一起，質疑會透露調查內容給加害人，並指該名組長也是高雄有名會霸凌下屬的人。

    高雄市警察局表示，本局向來重視同仁權益，致力打造安全、平等且友善的工作環境。針對近日外界關切之事件，該案受理申訴後已於第一時間循程序正式啟動調查並依規定通報，調查程序將秉持公平性與公正性，並落實對相關當事人隱私保護。另尊重申訴人意願，立即進行職務調整，避免雙方接觸再有業務直接往來。

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