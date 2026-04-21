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    首頁 > 社會

    「普發現金」老梗還在騙！ 檢警逮詐團8嫌、首腦收押

    2026/04/21 11:26 記者蔡清華／高雄報導
    詐團卡商大量向外籍移工、學生收購手機人頭門號，交由詐團撥打行騙。（記者蔡清華翻攝）

    詐團卡商大量向外籍移工、學生收購手機人頭門號，交由詐團撥打行騙。（記者蔡清華翻攝）

    「普發1萬現金」詐騙老梗如今仍被詐團利用進行電信詐欺，橋頭地檢署指揮警方、移民署溯源追查發現，詐團楊姓主嫌，大量向外籍移工、學生收購手機人頭門號，交由詐團撥打行騙，檢警逮捕8嫌，詐團「卡商」楊姓主嫌裁定收押禁見。

    橋檢主任檢察官蘇恒毅、檢察官周子淳調查發現，楊嫌於社群軟體FACEBOOK張貼廣告 ，並以每個門號4000元之代價，向多名外籍移工、或學生收購電信門號SIM卡，提供予詐欺集團作為犯罪工具。

    詐團成員取得門號後，去年底起大量撥打電話行騙，「普發現金」老梗仍持續被利用，詐團假冒郵局、彰化縣政府警察局員警及檢察官等公務員身分，訛稱其「普發1萬元現金」將遭人盜領，需將金融帳戶交予檢察官確認金流，蘇姓被害人交付台灣銀行、國泰世華及高雄三信等3家銀行之提款卡，遭盜領共68萬5000元。

    檢警執行搜索及拘提行動，合計拘提楊嫌、來台就業或就學之外籍人士在內之8人到案，楊嫌經檢察官訊問後，認罪嫌重大且有勾串之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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