議員任內詐助理費認罪緩刑 前綠委陳賴素美又涉詐補助費起訴

陳賴素美於桃園縣、桃園市3屆議員任內詐領助理費，認罪被判緩刑，不料又被查出於立委任內再以相同手法詐領助理補助費249萬餘元，近日被起訴。（資料照）

民進黨籍前立法委員陳賴素美於2006年至2016年間擔任桃園縣、桃園市3屆議員期間詐領助理補助費785萬餘元，審理時向法院認罪，被依貪污治罪條例判處有期徒刑2年，緩刑5年；不料，桃園地檢署近期又查出陳賴素美於2016年至2020年擔任第9屆立委期間，涉嫌以低薪高報、虛偽申報人頭助理方式詐領補助費240萬餘元，桃園地檢署近日偵結將她及涉案助理與人頭等共7人依貪污治罪條例等罪嫌起訴。

桃檢起訴指出，陳賴素美涉嫌以「低薪高報」方式詐領補助費，手法為指示不知情的公費助理製作陳姓、王姓公費助理不實薪資之聘書、遴聘異動表及加班費請領名冊後，向立法院請領公費助理薪資及加班費，待陳、王之薪資及加班費匯入帳戶後，2人將超過實領薪資部分領出交給陳賴素美支配作為服務處租金、水電費用及採購辦公用品等開銷。

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起訴指出，虛偽申報人頭助理詐領補助費部分，由未擔任公費助理的羅姓、林姓及陳姓女子及陳女配偶羅男配合提供身分證件、銀行帳戶存摺、印章，經賴素美指示不知情的國會助理製作內容不實之聘書、遴聘異動表等文件後，向立法院將虛偽申報為公費助理，待羅女等人薪資款項匯入帳戶後，再由陳賴自行提領或指示羅女等人將薪資全數領出交付陳賴，作為她繳納車貸及其他日常開銷。

案經桃園地檢署肅貪專組檢察官黃榮加指揮調查局台北市調查處偵辦，去年10月21日發動搜索並傳喚陳賴素美及陳姓、王姓助理與人頭羅姓女子等共7人到案，陳賴素美經檢察官複訊後以100萬元交保；檢察官偵辦認為，陳賴素美明知助理補助費並非立委薪資之一部分，也非對於立委個人的實質補貼，卻以浮報、人頭方式詐領補助費共240萬餘元，偵結將陳賴及涉案助理與人頭等7人依貪污治罪條例、偽造文書罪嫌起訴，並聲請沒收犯罪所得。

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