婦人提款稱「周轉」又改口「自用」 警電詢「友人」秒被掛斷露餡是詐騙

員警到場後，當場撥號給劉女口中的友人求證，對方卻在接通瞬間秒掛電話。（記者鄭景議翻攝）

62歲劉姓女子前日前往台北市大安區一家銀行櫃檯，準備提領台幣135萬元現款。由於劉女對資金用途說法反覆且神情極度不安，行員察覺異狀後通報警方。大安分局員警到場後，當場撥號給劉女口中要資金周轉的「友人」求證，對方卻在接通瞬間秒掛電話，警方隨即識破詐騙套路，成功保住劉女的存款。

大安分局敦化南路派出所指出，劉女當日臨櫃提款時，先是向行員宣稱這筆135萬元是要留作「個人使用」，但當行員進一步詢問用途細節時，她卻語帶保留、眼神閃爍，隨後又改口辯稱是為了「協助友人資金周轉」。由於說詞前後矛盾且劉女坐立難安，行員隨即啟動警銀聯防機制，請求派出所派員協助查證。

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員警趕抵現場關懷詢問，在徵得劉女同意後，當場撥打她手機內標註為聯絡對象的友人電話。沒想到，電話才剛接通，另一頭的人疑似察覺有員警介入，竟連話都沒說便隨即掛斷，之後再撥打也查無回應。這番不尋常的反應讓劉女當場愣住，也更加印證了警方的懷疑，確認該名友人極可能是詐騙集團成員。

劉女眼見說詞遭戳破，內心顯得更加焦慮，一度試圖向行員表示改為僅提領50萬元就好，企圖透過降低金額來規避警方關注。員警見狀研判劉女已遭詐騙集團深度洗腦，隨即耐心向其解析近期常見的假投資或假親友詐騙手法，並分析大額提領與面交的潛在風險。經過警方持續耐心溝通，劉女這才如夢初醒，意識到自己掉入陷阱，隨即決定取消提領。

大安分局呼籲，詐騙集團常利用民眾受人指示或不便說明資金來源的心理進行操控，甚至會事先指導被害人如何應對銀行的關懷提問。對於任何要求大額提領、匯款或交付款項的訊息應提高警覺。民眾若有任何疑慮，請立即撥打165反詐騙專線或洽詢鄰近派出所，共同守護辛苦積攢的財產安全。

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