誤闖廢棄林道輪陷碎石坡 警翻山越嶺入夜前成功救援

警方以手機定位在深山展開地毯式搜尋，趕在天黑前尋獲受困夫妻，並利用巡邏車將人車拖離困境。（警方提供）

屏東一對夫妻結伴前往高雄茂林鳴海山登山，返途因路況不熟，車子誤駛入已廢棄林道，導致車輪陷入碎石坡受困，警方以手機定位展開地毯式搜尋，趕在天黑前尋獲受困夫妻，利用巡邏車將人車拖離困境。

警方調查，58歲徐男和妻子19日前往茂林鳴海山登山，下午2點多從鳴海山下山返家途中，車子卻誤行駛至年久失修、路幅狹小的舊茂林產業道路，由於該處坡度陡峭且滿是鬆軟碎石，車輪瞬間打滑陷入土石中，無論徐男如何變換檔位，車子皆原地空轉，夫妻倆受困在荒無人煙深山，焦頭爛額向警方求救。

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六龜警分局萬山派出所長李志能表示，第一時間嘗試利用手機定位徐姓夫妻受困經緯度，但由於山區地形阻隔，收訊飄忽不定，增加搜尋難度，警方攜帶拖車纜繩入山，展開地毯式搜索，在崎嶇不平的山徑中繞行搜尋2個多小時，終於在下午5點多，於一處荒僻斜坡發現受困車輛及民眾。

六龜分局提醒，山區部分產業道路因年久失修已不堪使用，遊客對地形不熟時應加倍謹慎，若發現路況異常應及早回頭，若遇受困，應保持冷靜並停留在原地尋求通訊點報案，及提供周邊明顯標記以利定位搜救。

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