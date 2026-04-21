為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    誤闖廢棄林道輪陷碎石坡 警翻山越嶺入夜前成功救援

    2026/04/21 10:50 記者蘇福男／高雄報導
    警方以手機定位在深山展開地毯式搜尋，趕在天黑前尋獲受困夫妻，並利用巡邏車將人車拖離困境。（警方提供）

    警方以手機定位在深山展開地毯式搜尋，趕在天黑前尋獲受困夫妻，並利用巡邏車將人車拖離困境。（警方提供）

    屏東一對夫妻結伴前往高雄茂林鳴海山登山，返途因路況不熟，車子誤駛入已廢棄林道，導致車輪陷入碎石坡受困，警方以手機定位展開地毯式搜尋，趕在天黑前尋獲受困夫妻，利用巡邏車將人車拖離困境。

    警方調查，58歲徐男和妻子19日前往茂林鳴海山登山，下午2點多從鳴海山下山返家途中，車子卻誤行駛至年久失修、路幅狹小的舊茂林產業道路，由於該處坡度陡峭且滿是鬆軟碎石，車輪瞬間打滑陷入土石中，無論徐男如何變換檔位，車子皆原地空轉，夫妻倆受困在荒無人煙深山，焦頭爛額向警方求救。

    六龜警分局萬山派出所長李志能表示，第一時間嘗試利用手機定位徐姓夫妻受困經緯度，但由於山區地形阻隔，收訊飄忽不定，增加搜尋難度，警方攜帶拖車纜繩入山，展開地毯式搜索，在崎嶇不平的山徑中繞行搜尋2個多小時，終於在下午5點多，於一處荒僻斜坡發現受困車輛及民眾。

    六龜分局提醒，山區部分產業道路因年久失修已不堪使用，遊客對地形不熟時應加倍謹慎，若發現路況異常應及早回頭，若遇受困，應保持冷靜並停留在原地尋求通訊點報案，及提供周邊明顯標記以利定位搜救。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播