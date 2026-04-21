疑將戶外電力箱當儲物櫃用 台南遊民遭高壓電灼傷

一名約五十歲男遊民涉私自打開台南南區新興國小外的電力箱，當作儲物櫃使用，引發高壓電觸電灼傷意外。（民眾提供）

1名年約50歲的遊民今晨在台南夏林路遭電力箱電擊灼傷，消防局救護車趕抵送醫救治，生命徵象穩定。警、消初步了解該遊民疑將電力箱當作儲物櫃使用，遭高壓電觸擊灼傷。

今天凌晨近1點半許，有民眾在台南市南區夏林路新興國小活動中心前的草坪聽到爆裂聲響，發現1名男子倒臥電力箱旁，消防局獲報派遣德興分隊救護車到場；警方也同步到場，檢傷得知傷者是年約50歲的男遊民，涉私自打開屬於新興國小所有的電力箱，把個人物品放進電力箱內、當作儲物櫃使用，可能因此遭箱內高壓電觸擊灼傷，由救護車送到成大醫院救治。

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新興國小校長李俊興表示，電力箱為了搶修需求，台電協助以通用型的鎖鑰上鎖，這種通用鎖較易打開，可能因此被遊民打開當作儲物櫃使用，因為私自打開這狀況很危險，會與台電檢討如何改進鎖鑰設施，避免電力箱輕易遭打開。

一名約五十歲男遊民涉私自打開台南南區新興國小外的電力箱，當作儲物櫃使用，引發高壓電觸電灼傷意外。（民眾提供）

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