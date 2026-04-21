出入口「乾坤大挪移」到私人地通行40年 建築線、航照圖曝光

甫建成的航照圖，並無大面積固著物阻路（紅線為後製說明）。（記者陳彥廷攝）

屏東東港鎮新勝段多名住戶因自行違建導致原本西側出入口無法出入，竟將大門「乾坤大挪移」轉往東側並利用他人私有建地出入至少40年，多年來下來直到地主近年欲整地為停車場，這批住戶開始四處檢舉陳情，但網路輿論卻是大多力挺於法有據的地主，神通廣大的網友更挖出建築線及舊時航照圖，風向更是一面倒。

新勝段的這批連棟住宅12間住戶早年為通行方便，不僅皆改從東側後門透過原本孫姓地主的私有地出入，並將原西側出入口處增建至滿，相關行為至今少說40年，但實際上原孫姓地主曾要求12戶價購但破局，後續置放砂石企圖自清絕非「既成道路」，但當時古早年代社會封閉鄉愿氛圍重，若興訟恐成眾矢之的，最後整件事不了了之，後續2018年知名海產店為增加停車空間而購置，並就佔用及出入問題困擾進入訴訟。

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法院於2022年判決確定，指這批住戶長年佔用他人私有地，應拆除佔用物還地予地主，雖佔用多年，判住戶要付5年的通行費、佔用費予地主，判決中並顯示，住戶聲稱既成道路與本案無涉，因建築線即指定出入動線於住戶西側的道路，住戶因其自行增建的固著物才導致通行困難，無具所謂的袋地通行權。

縱使判決板上釘釘，12戶多年來仍是不滿長期以來的出入口遭封阻，每逢地主要動工或整地，就四處陳情、檢舉甚至掛上白布條抗議，如今停車場成型後，又透過非選區的民代再次抗議，昨天眾人在事發地上拉起「抗議」及要求地方提供他們安全回家道路等的白布條。

不過，網友及其它鎮民對侵犯他人財產權益多年只為自己通行順暢、卻完全無視地主權益，甚至希望地主因此就範的態度是相當不以為然，不僅於理匱乏，更早已於法不合，顯然只剩情緒，後續又有網友找出當年航照圖及建築線圖，東港鎮公所亦證實當初指定建築線的出入口就是在西側非東側，與法院判決吻合。

東港新勝段近期因為佔用私人地多年出入事件引來網路關注（紅綠圖標為後製說明）。（民眾提供）

12住戶敗訴後仍曾掛上白布條抗議。（民眾提供）

住戶在縣議員的帶領下昨天又出面抗議。（記者陳彥廷攝）

甫建成的航照圖，並無固著物阻路。（記者陳彥廷翻攝）

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