嘉義7旬老婦異國戀曲變調 警方戳破假戰地醫生謊言

嘉義縣水上鄉72歲呂姓老婦到郵局匯款，警方前往勸說。（警方提供）

嘉義縣水上鄉72歲呂姓老婦在LINE上認識自稱是美國戰地醫生的網友，以結婚為前提聊天，假醫生稱自己急需用錢，要老婦匯款給他；呂姓老婦到郵局欲匯款64萬元，行員發覺異狀通知警方，警方到場耐心說明，終於讓老婦瞭解自己被詐騙，感謝警方幫她保住老本。

水上分局水上聯合所警員謝亞秦、警員藍天文日前接獲水上郵局行員通報，疑似有民眾遭詐騙欲匯款64萬元，需警方協助；警員到場了解，呂姓老婦說，一位LINE暱稱為「表情符號??」的網友，稱自己是「美國派往以色列戰地的外科醫生」，主動加入她的LINE好友，以結婚為前提聊天。

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呂婦說，「外科醫生」稱自己欠債急需用錢，但銀行帳戶被凍結，希望能匯錢讓他還債，若還完債就會來台灣找她一起生活，提供二個帳戶供呂婦匯款；警員耐心向呂婦剖析詐騙套路，指出是「異國戀曲」詐騙，呂婦恍然大悟，並向警方表示不會再相信對方，感謝警方及時攔阻，避免損失。

水上分局呼籲民眾，不要相信任何從未見面的網路交友，保持警惕，避免相信來自陌生人的金融消息，詐騙集團善於利用人性弱點噓寒問暖，佯稱外國醫生、企業家、軍官等等身分誘騙匯款，民眾務必提高警覺，勿輕信受騙，遇到類似情況可撥打165反詐騙專線或向警方求證。

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