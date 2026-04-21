抖內亮麗女主播欠債 中士竟為6萬淪共諜被重判12年

陸軍馬防部運輸士的中士孫楚荃（左1黑衣者）被重判12年。（記者楊心慧攝）

陸軍馬防部運輸士的中士孫楚荃，3年前因沉迷網路直播、重金抖內女主播，導致積蓄耗盡並欠下地下錢莊債務，竟鋌而走險外洩軍事機密，前後收取約6萬多元報酬，被高檢署聲押獲准並起訴求刑12年。高等法院今宣判，孫男應執行12年徒刑，褫奪公權6年，沒收犯罪所得6萬多元。全案可上訴。

檢方查出，孫男2022年因沉迷網路直播、不斷砸錢抖內一名亮麗女主播，最終卻無力償債，孫男四處借錢，被網路上暱稱「百威」、「雲哥」、「JACK JACK」的網友誘惑，被說服拿機密資料換錢，雙方甚至約定以新台幣或虛擬貨幣支付報酬。

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案經高檢署指揮馬祖憲兵隊與國防部軍事安全總隊偵辦，拘提孫男並聲押獲准，並於2025年12月偵結起訴。檢方認定，孫楚荃涉犯貪污治罪條例、國家安全法、陸海空軍刑法及國家機密保護法等罪。

檢方痛批，孫男身為軍職人員，與國家具有信賴關係，對國家負有忠誠義務，理應具備敵我意識及保密防諜觀念，卻罔顧保密義務與國家安全，僅為數萬元利益即外洩機密，情節重大，建請法院從重量刑12年。

案件移審高院後，法院裁定續押，高院今宣判，孫男應執行12年徒刑，褫奪公權6年，沒收犯罪所得6萬多元。

由於孫男羈押期限即將屆滿，合議庭也裁定自5月4日起延長羈押2個月，可抗告。

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