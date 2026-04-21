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    首頁 > 社會

    男子利用北捷AI客服謊報火警、殺人 涉恐嚇公罪被起訴

    2026/04/21 10:34 記者吳昇儒／台北報導
    圖為警方在北捷加強戒備。（資料照）

    圖為警方在北捷加強戒備。（資料照）

    高雄一名35歲鄭姓男子明知去年12月19日台北捷運發生無差別攻擊事件，造成社會恐慌，竟於今年1月17日、2月23日，透過台北捷運AI智慧客服機器人通報文湖線發生火警、殺人案件。大批警力進駐查看後，發現虛驚一場，但已造成往來行人心生畏懼，警方循線將人逮捕到案。台北地檢署今日偵結，依涉犯恐嚇公眾罪，將鄭男起訴。

    檢警調查，今年2月23日晚間7時許，鄭男透過台北捷運公司官網AI智慧客服機器人反映，文湖線松山機場站發生火警案件等不實訊息。相關單位隨即進行戒備，經清查後為謊報，循線追查幕後黑手。

    警方循線追查時，發現鄭男通報時留下真實姓名，且他於2024年間就曾恐嚇過台鐵，也於今年1月17日謊報過在文湖線車廂內發生火警、殺人案件，前科累累，將他逮捕到案並移送台北地檢署偵辦。

    檢察官訊後，認為鄭男涉犯恐嚇公眾罪，犯罪嫌疑重大，但行為時疑因精神障礙以致無法辨識違法行為，因此依規定向法院聲請暫時安置獲准。

    檢察官調閱相關資料後，於今日偵結，認定鄭姓男子涉犯恐嚇公眾罪，依法提起公訴。

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