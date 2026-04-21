偽造先生印章開支票借10萬 妻判3年2月

女子偽造先生的印章，開支票借10萬被重判。（資料照）

彰化員林一對夫妻感情生變，太太未經先生同意，兩度偽造使用先生印章向地下錢莊借款，詐得10萬元，被先生一狀告到法院，法院認定其犯行使偽造私文書罪及偽造有價證券罪，判處有期徒刑6個月（可易科罰金）及3年2個月。

判決指出，沈女與楊男曾為夫妻，婚姻關係不睦，去年已離婚。沈女2022年9月間，因資金需求，向地下錢莊借錢，她填寫一張未記載發票日的本票，在「發票人」欄偽造丈夫的的印章1枚，謊稱她跟丈夫共同負擔債務，順利借得8萬元。同年12月22日，沈女再以同樣手法借得2萬元。事後丈夫遭追討欠款，才驚覺遭太太冒名借款，隨即報警處理。

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法院審理時，沈女辯稱當時遭地下錢莊人員鎖車、扣押手機及身分證，對方並以家人安全相逼，逼她要署押先生的名字才能離去，她才使用先生的偽造印章的支票。辯護律師也主張，沈女因畏懼前夫家庭暴力，心理受壓，無主觀犯罪意圖。

法官審酌證據後認為，被告明知無權冒用楊男名義，卻仍偽造署押並行使，主觀上具有偽造及行使故意。對於脅迫辯詞，法院指出，被告提出的LINE對話、傷勢照片及家庭糾紛錄影，均與借款當時無直接關聯，無法證明簽名時遭脅迫。兩次借款分別來自不同貸款公司，卻聲稱遭相同脅迫手法，說詞前後矛盾且不合理，認定為事後卸責之詞，不足採信。

判決強調，行使偽造文書借款供擔保，已超出票據本身價值，應另論詐欺取財罪，考量被告犯後否認犯行、態度不佳，分別量處有期徒刑6個月（可易科罰金）及3年2個月。

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