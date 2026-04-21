貪圖68萬報酬！英國男首度來台攜20.233公斤愷他命闖關被逮

航警會同臺北關在英國籍男子託運行李內查獲愷他命20.233公斤。（航警局提供）

一名英國籍男子為賺取高額報酬，首次來台就企圖攜帶高達20.233公斤的第三級毒品愷他命入境，結果在桃園國際機場被航空警察局與海關當場查獲。

據了解，該名英國男子是第一次來台，在今年2月3日上午抵達桃園國際機場第二航廈，其託運行李經X光機檢查時，影像出現明顯異常，航空警察局安全檢查大隊人員立即開箱查驗，赫然發現行李內藏有毛重20.233公斤的愷他命，航警隨即通報桃園地檢署指揮偵辦。

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航警進一步調查發現，該男子所屬的國際販毒集團以高達1萬6千英鎊（約新台幣68萬元）的報酬招募成員，並提供免費交通與住宿費用，以「假觀光、真走私」的方式將毒品運入台灣。所幸專案小組及時攔截，成功阻斷這批毒品流入市面。

航空警察局刑事警察大隊偵三隊隊長張驄瀧呼籲民眾，切勿因一時貪圖高額報酬而誤入歧途，運輸第三級毒品愷他命最高可處7年以上有期徒刑。他強調，航警將持續加強邊境安全把關，嚴密查緝各類毒品走私行為，絕不讓毒品有機可乘。

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航警會同臺北關在英國籍男子託運行李內查獲愷他命20.233公斤。（航警局提供）

英國籍男子貪圖貪圖68萬報酬運毒來台。（航警局提供）

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