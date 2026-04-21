對症車禍衍生交通癱瘓 交通竹北小隊專責警力成軍

有別於過去由轄區分駐（派出）所員警「兼辦」車禍處理，交通隊竹北小隊採行「專責化」的方式，於事故發生時能迅速派案直達現場。（新竹縣警察局提供）

新竹縣竹北市2025年共發生9800餘件交通事故，每場車禍經常帶來交通癱瘓！為徹底改善此一痛點，警察局正式成立「交通警察隊竹北小隊」，除佈設全天候處理交通事故專責警力，高效排除車禍還原交通順暢，同時肩負數據蒐集的重要任務，期落實「車禍快打、治安回歸」策略。

警察局長林建隆表示，竹北市每日上下班湧現海量通勤車潮，一旦發生交通事故，極易影響民眾行車安全與效率。有別於過去由轄區分駐（派出）所員警「兼辦」車禍處理，竹北小隊採行「專責化」的方式，於事故發生時能迅速派案直達現場，並於尖峰通勤時段加強派遣，透過標準化的程序進行精準測繪與蒐證，將車禍癱瘓整體路網的機率降到最低。

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竹北小隊在3月份試辦運營期間，已處理事故860餘件，專業及迅速獲得一致肯定。而除了處理車禍，竹北小隊更被賦予了前端數據蒐集的關鍵任務，透過每一次的跡證蒐集，將龐大且高品質的事故資料匯流入縣府交安團隊的珍貴資料庫，做為未來交通安全規劃的重要參考資料。

林建隆指出， 這項重大的勤務重組，是為竹北市交通及治安把脈後開出的「特效藥」，透過即時及專業化的交通事故專責警力，為竹北市的通勤品質注入一劑強心針。當繁雜的車禍處理交由竹北小隊接手後，竹北轄內各派出所即能把寶貴的警力資源，全數回歸到鄰里巡邏、阻詐防竊等核心治安維護上。

林建隆強調，未來警察局將持續優化專責事故處理制度、人員培訓、資料庫蒐集等三大任務，並透過「車禍快打、治安回歸」的雙箭頭策略，全面提升整體警政服務品質，為竹北市建構更安全、順暢的宜居環境。

新竹縣警察局設於竹北分局的「交通警察隊竹北小隊」揭牌，佈設全天候處理交通事故專責警力，期高效排除車禍還原交通順暢。（新竹縣警察局提供）

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