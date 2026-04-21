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    首頁 > 社會

    故障車上拖吊車竟收「超速罰單」 苗警認錯撤單、烏龍原因曝光

    2026/04/21 10:15 記者彭健禮／苗栗報導
    有民眾車輛於3月6日故障，由拖吊車載運行經苗栗縣140線道，沒想到最近卻收到一張超速的違規罰單。（圖由陳光軒提供）

    有民眾車輛於3月6日故障，由拖吊車載運行經苗栗縣140線道，沒想到最近卻收到一張超速的違規罰單。（圖由陳光軒提供）

    一輛轎車故障上了拖吊車，竟被苗栗縣警方開單告發超速，這張罰單被po網，引發網友熱議。縣議員陳光軒也向警察局查證，警方認了開單錯誤，表示會主動行文給監理所撤單，並向當事人致歉。

    有民眾車輛於3月6日故障，由拖吊車載運行經苗栗縣140線道，沒想到最近卻收到一張超速的違規罰單，讓車主和友人都覺得傻眼，將罰單照片po網，質疑車輛在拖吊車上要如何違規？引發網友熱議。

    陳光軒收到網友傳來這張罰單的照片，也認為太誇張，並一度懷疑是否由AI合成，但經他向苗栗縣警察局長李忠萍查證，這張罰單真實無誤。李忠萍並表示會主動行文監理所撤單，並請同仁電洽當事人致歉，同時也會檢討、強化相關教育。

    警察局交通隊副隊長林宏明說明，140線道有區間測速科技執法，偵測到車輛超速，系統鏡頭即鎖定超速車輛車牌輸入資料，因被拖吊的故障車輛車牌較拖吊車的車牌顯眼，致系統截取到故障車車牌為違規車輛，加上後端同仁審查疏失，致這起烏龍違規案件。

    林宏明表示，警方已向當事人聯繫致歉，並會主動行文給監理所撤單，同時，對於違規超速的拖吊車也會補製單舉發。

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