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    男子持刀衝總統府嗆殺「共產黨假扮的賴清德」 涉恐嚇公眾罪起訴

    2026/04/21 10:11 記者吳昇儒／台北報導
    台北地檢署今日偵結，依恐嚇公眾罪，將李男起訴。（記者吳昇儒攝）

    台北地檢署今日偵結，依恐嚇公眾罪，將李男起訴。（記者吳昇儒攝）

    64歲李姓男子上個月9日凌晨從基隆搭計程車前往總統府，持刀朝大門走去，宣稱自己是神明派來的使者嗆聲：「要殺中國共產黨假扮的賴清德」。維安軍警迅速將人攔下，並奪下水果刀，並依恐嚇公眾罪嫌移送法辦。台北地檢署今日偵結，依恐嚇公眾罪，將李男起訴。

    檢警調查，李男從基隆搭計程車前往重慶南路一段上的總統府，下車後手持一把長約20公分的水果刀，大搖大擺進入總統府前廣場內，邊踹柵欄邊喃喃自語，聲稱「要殺中國共產黨假扮的賴清德」。

    總統府安全人員見狀迅速將人壓制在地，但其行為已涉嫌恐嚇總統賴清德本人與在場憲兵，危害公眾及總統賴清德安全，隨後報警處理，由警方將李男移送法辦。

    台北地檢署以涉犯恐嚇危害安全罪，向法院聲請羈押遭駁回，但認定其疑因精神障礙導致無法辯識違法行為，案發隔日再向法院聲請暫時安置在精神醫療機構或其他適當處所6個月獲准。

    檢察官偵訊後，認定李男涉犯恐嚇危安、恐嚇公眾等罪，今日提起公訴，並請法官從較重的恐嚇公眾罪處斷，現場查扣的水果刀，亦請依法宣告沒收。

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