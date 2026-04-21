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    天外飛石砸車！男以為遭人砸車 結果是鄰車駛離致碎石彈飛擊窗

    2026/04/21 10:32 記者陳文嬋／高雄報導
    天外飛石砸車過程監視器全都錄。（民眾提供）

    天外飛石砸車過程監視器全都錄。（民眾提供）

    高雄市一名張姓男子將愛車停放鳳山區一棟大樓停車場，開車時卻發現右後車窗破裂，擔心遭人蓄意破壞報案，警方今表示，查出鄰車駛離壓到地面碎石彈飛，擊中張車致車窗破裂，真相大白原來是「碎石惹的禍」。

    張姓男子（58歲）將愛車停放鳳山區凱旋路一棟大樓停車場約2至3天，沒想到18日晚間20時準備開車時，赫見愛車右後車窗破裂，擔心遭人蓄意破壞，立即向警方報案。

    鳳山警方獲報後不敢大意，立即派員前往勘查現場，並調閱周邊監視器畫面，經逐一過濾影像後，發現休旅車並非人為惡意破壞，而是一起「天外飛石」意外事件。

    警方查出18日中午11時許，停放在張男愛車旁的一部休旅車駛離時，輪胎不慎壓到地面碎石，瞬間造成碎石彈飛，正巧擊中張男愛車左邊車窗，造成車窗玻璃破裂，整個過程監視器全都錄，讓原本緊張氣氛，瞬間轉變真相大白，原來是一場誤會。

    警方聯繫對方駕駛到場說明，雙方在釐清原因後，順利達成和解，張男對警方迅速且細心查證過程深表感謝，直呼「還好有監視器，不然真的會以為被人砸車！」

    鳳山警分局提醒駕駛人行車或移動車輛時，應留意周遭環境，避免因路面碎石等異物，造成他人財物損害；民眾如遇突發狀況，也可立即撥打110報案，警方將迅速到場協助處理，維護民眾安全與權益。

    天外飛石砸車過程監視器全都錄。（民眾提供）

    天外飛石砸車過程監視器全都錄。（民眾提供）

    天外飛石擊中張男砸破愛車的車窗。（民眾提供）

    天外飛石擊中張男砸破愛車的車窗。（民眾提供）

    天外飛石擊中張男砸破愛車的車窗。（民眾提供）

    天外飛石擊中張男砸破愛車的車窗。（民眾提供）

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