辣椒水也是兇器 ! 男持辣椒水行竊依攜帶兇器犯竊盜罪判8個月

辣椒水也是兇器 ! 陳男持辣椒水行竊依攜帶兇器犯竊盜罪判刑8個月。示意照，非本案兇器。（資料照）

陳姓男子攜帶辣椒水潛入民宅偷機車，因牽行機車時不慎摔倒，驚動屋主追出屋外與民眾合力制伏陳男報警送辦，屏東地院認為若持辣椒水攻擊人的眼睛、氣管等器官，將造成傷害，客觀上屬足以對人身安全構成威脅的「兇器」，故依攜帶兇器侵入住宅竊盜罪，判刑8個月，可上訴。

陳男去年4月間中午步行至屏東市民生路一處住宅前，見鐵捲門未完全關閉，竟起歹念，見四下無人，便潛入屋內竊取機車，卻在牽行機車至門外欲離去時，陳男不慎跌倒，驚動黃姓屋主查看，黃男發現機車遭竊，隨即追出屋外，並與路過民眾共同制伏偷車賊陳男，隨即報警處理。

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黃姓屋主向警方表示，在與陳姓竊嫌拉扯時，陳男曾持辣椒水噴他，所幸只有噴到一點點，嘴巴稍感麻辣。

屏東地院認為，刑法上所謂的「兇器」，其種類並無限制，凡客觀上足以對人的生命、身體、安全構成威脅，具有危險性的兇器均屬之，黃姓屋主僅受稍微波及即產生麻辣感，陳男若持辣椒水攻擊人眼睛、氣管等器官，自能成傷，客觀上屬足以對人的生命、身體、安全構成威脅的兇器無訛，依攜帶兇器侵入住宅竊盜罪，判處陳男8個月徒刑。

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