酸「賴皮的皮主任」嘉女校友挨告 檢方認屬言論自由不起訴

嘉義女中連姓主任對蔡姓校友提告，檢方予以不起訴處分。（資料照）

國立嘉義女中去年提出招生男學生新制，連姓主任因不滿網友留言「嘉女：家長滿意報到圓滿完成；實際上：家長大罵罵到最會賴皮的皮主任出面」、「連大地下大校長」等言論而提告；經查相關言論為一名蔡姓校友所留，檢方調查後認為此事可受公評，縱然蔡姓校友用詞遣字尖酸刻薄，仍屬善意適當評論，難認有傳播不實之事或故意妨害他人名譽，與刑法公然侮辱、誹謗罪構成要件尚有未符，予以不起訴處分。

蔡姓校友在網路社群留言如「你如果有時間想這些把戲、為什麼不把時間拿去端正自己的品格呢？」、「但是連主任可以情緒勒索學生好大的官威」等語，連姓主任認為涉及公然侮辱及誹謗而提告。

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警詢時，蔡姓校友表示學校有找反對招生新制的校友和學生開座談會，但過程中連姓主任占大多數發言時間，且擔任過代理校長，才會認為連姓主任權力之大可以影響決定而留言「地下大校長」；嘉女粉專將她封鎖，才會在個人專頁表達學校封鎖是小把戲；座談會連姓主任說校友不應稱學校為校方，聽起來很陌生，因此認為是情緒勒索；有學妹告訴她家長大罵學校招生男生，連姓主任遠遠看著，直到招生結束才走出來。

檢方認為，嘉女招生新制可受公評，其餘校友證人證述連姓主任在座談會擔任主要回答問題者；被告與學生及校友成立社群帳號，與成員討論招生新制，發表言論是對具體事實有合理懷疑或推論，提出主觀評論，難認是為損害他人名譽為唯一目的，屬個人意見表達，受憲法言論自由保障範疇，縱然用詞遣字尖酸刻薄，令被批評者感到不快，仍屬善意適當評論，難認有傳播不實之事、故意妨害他人名譽，與刑法公然侮辱、誹謗罪構成要件尚有未符，予以被告不起訴處分。

該校友透過律師發表聲明，對檢方不起訴結果感到欣慰，並表示學校對重大決策理應先與學生等公眾討論取得共識後實施，但校方先前未充分討論，事後以座談會單方面說服有不同意見者，不合民主程序正當性，告訴人對校友提告，不利共識形成，期校方就重大決策宜與學生及外界充分溝通並凝聚共識後實施，方能引領嘉女健全發展。

連姓主任回應，感謝各界關心，本案提告初衷絕非針對網路上就事論事、理性討論對學校新制意見，而是針對去年新生報到期間，網路貼文與留言涉及非事實的指控，其所提及之報到現場衝突情節均非事實，這點有現場上百位新生、家長、同仁及影像可供佐證。

連姓主任表示，對於檢察官的處分結果深表遺憾，司法雖保障言論自由，但非真實資訊的傳播不應被視為常態，也擔憂此類處分結果可能使非經求證的網路消息流傳，進而損害言論自由的正義價值，即便如此，未來仍會堅守教育初衷，重心持續在教育現場，不讓未經求證言論影響正常的教育工作。

蔡姓校友透過律師發表聲明。（讀者提供）

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