大甲媽遶彰化28小時 消防局開54張勸導單、零開罰

今年大甲媽遶經彰化市民生地下道時滿場掌聲，幾乎沒有鞭炮煙火聲。（資料照）

靜悄悄！今年大甲媽南下遶境彰化縣，許多信眾備妥鞭炮迎接，經消防人員苦口婆心勸導，信眾都能配合將鞭炮收回，晚間僅有零星鞭炮煙火聲，讓進香客「幾乎沒聽到鞭炮聲」。在南下遶境的28小時當中，彰化縣消防局共開出54張勸導單，取締件數0，還給民眾一個「安靜的大甲媽之夜」。

消防局指出，大甲媽遶境隊伍於4月18日下午4時30分，鑾轎自台中市大肚區進入彰化縣，沿台一線南下行經彰化、花壇、大村、永靖、田尾、北斗、溪州等轄區，並於19日晚上8時12分離開彰化縣進入雲林縣西螺鎮。經統計，在大甲媽於彰化縣境的28小時當中，他們共出動車輛24車次，消防人員60人次、支援警力12人次，沿途勸導並開立勸導單54張。受理檢舉案共2件均為彰化市，經派員前往查察及勸導後，無違法爆竹煙火情事，開罰件數0。

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今年參與護轎維安勤務的員警指出，大甲媽南下遶境或回鑾，印象中晚間10點過後在彰化市鮮少聽到鞭炮聲，一路都很順利。有居民則說，晚間10點過後幾乎聽不到鞭炮、煙火聲，往年彰化市民生地下道的鞭炮、煙火秀都不見蹤影，媽祖鑾轎所經之處多呈現「靜悄悄」景象，讓他們一夜好眠。

消防局表示，往年大甲媽遶境經過彰化縣，不少陣頭都會施放爆竹、煙火迎接大甲媽祖鑾轎，尤其是彰化市區宛如不夜城，熱鬧空前，但也被民眾批評嚴重製造噪音、空污，因此縣府、消防局從2018年起即展開宣導、取締，施放爆竹、煙火情形年年減少，近年來更是幾乎絕跡。

消防局宣導不放鞭炮煙火，參與遶境的外國友人也比讚。（圖由消防局提供）

今年大甲媽南下遶境彰化，消防局全程宣導勿放煙火鞭炮。（圖由消防局提供）

消防人員宣導勿放鞭炮煙火。（圖由消防局提供）

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