男未婚生子託父養育不付錢 法官判賴帳男還一半扶養費

李姓男子與陳姓女子未婚生子，李男把孩子委交其父養育，卻長達七年多不給付扶養費，李父氣得打官司求償，台南地院判李男須付一半扶養費（即九十四萬九千多元）給其父親。（資料照，記者王俊忠攝）

不只親兄弟明算帳，親父子也要明算帳！

李姓男子與陳姓女子在2017年未婚生下1名孩子，之後李男把孩子交給其父親扶養，但李男未付孩子的扶養費給父親。李父批兒子李男對孩子不理不睬、僅在缺錢時會現身，他要向李男求償代支付的扶養費。台南地院審認李父在7年多期間為孫子付出189萬多元扶養費，判李男須付其中一半（94萬9千多元）給父親。

李男的父親主張，兒子李男與陳女未婚生下孩子小童（化名）後，李男就登記認領小童、並於2018年7月把小童交給他扶養，但李男沒有給付扶養費用，他多次請兒子給付扶養費時，兒子就以各種藉口拖延、甚至曾入監服刑，都沒有付小童的扶養費。

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李父表示，2023年10月初，李男還把小童的部分權利委託他行使，此後，李男更對小童不理不睬、沒有盡到為人父的責任，只有在自己缺錢時才會出現在他的面前。依民法規定，李男與陳女應各自負擔小童的一半扶養費，行政院主計總處公布台南地區每人每月消費支出標準，李男從2018年7月到2025年10月底這段期間應給付他95萬9千多元的小童扶養費。

法官審指，李男未出庭辯論、也未提出書狀或聲明。依民法規定，李男與陳女應共同對小童負起扶養責任、平均分攤孩子的生活開銷；依行政院主計總處公布的台南市平均每人每月消費支出標準，從2018年7月到2025年10月底期間，李父墊付的孫子小童扶養費應為189萬多元，李男應負擔其中一半，即應返還94萬9千多元給李父，此案還可上訴。

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