為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    中壢站前龍岡地下道汽車禁右轉科技執法上路 月開3千張罰單惹民怨

    2026/04/20 23:48 記者李容萍／桃園報導
    桃園龍岡地下道右轉禁令惹議，將調整為尖峰時段管制。（記者李容萍攝）

    桃園龍岡地下道右轉禁令惹議，將調整為尖峰時段管制。（記者李容萍攝）

    桃園市連結中壢前後站的龍岡地下道與永樂路口，因車流量多，去年底起該路口禁止汽車右轉，警方並在此地設置科技執法，宣導期結束3月9日開始執法，短短1個多月開出約3000張罰單。民眾抱怨，該處交通標示位置過高、不明確，且牌面讓人混淆，認為開單有瑕疵。相關單位會勘後，該路口調整為上下班尖峰時段車輛禁止右轉。

    市警局交通大隊指出，龍岡路一段龍岡地下道與永樂路口，去年總計發生17件交通事故，多數為汽車右轉與直行機車發生碰撞，在去年11月道安會報建議將該路口增加為全時段禁止右轉，民眾卻仍持續習慣違規右轉並發生車禍，因持續勸導無效，經會勘設置科技執法，今年1月8日宣導期開始，3月9日起執法上路。

    桃園市議員徐景文日前辦理會勘，除先將易混淆牌面拆除，也力爭之前開出的罰單存有爭議，建議研議會撤單。

    據民眾投訴反映，該處路口交通牌面非常混亂，雖然有「汽車禁止右轉」告示，一旁卻還有「中壢站接送區請右轉永樂路」，加上科技執法宣導不力，在地居民都不知道這件事，在附近中壢警分局上班的員警，有人每天開車行經該路口右轉，就被開了10張罰單欲哭無淚。

    交通局表示，龍岡地下道禁止右轉永樂路已於4月2日起，調整為每天上午7至9時以及傍晚5至7時尖峰時段車輛禁止右轉，兼顧路口安全及執法適宜性；另民眾質疑標誌不明顯部分，已在地面加設禁止右轉標字，另將於路口前方適當位置增設「禁止右轉預告牌面」，以利駕駛人提前預知並規劃行徑路線。

    桃園龍岡地下道右轉禁令惹議，將調整為尖峰時段管制。（記者李容萍攝）

    桃園龍岡地下道右轉禁令惹議，將調整為尖峰時段管制。（記者李容萍攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播