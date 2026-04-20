中壢站前龍岡地下道汽車禁右轉科技執法上路 月開3千張罰單惹民怨

桃園龍岡地下道右轉禁令惹議，將調整為尖峰時段管制。（記者李容萍攝）

桃園市連結中壢前後站的龍岡地下道與永樂路口，因車流量多，去年底起該路口禁止汽車右轉，警方並在此地設置科技執法，宣導期結束3月9日開始執法，短短1個多月開出約3000張罰單。民眾抱怨，該處交通標示位置過高、不明確，且牌面讓人混淆，認為開單有瑕疵。相關單位會勘後，該路口調整為上下班尖峰時段車輛禁止右轉。

市警局交通大隊指出，龍岡路一段龍岡地下道與永樂路口，去年總計發生17件交通事故，多數為汽車右轉與直行機車發生碰撞，在去年11月道安會報建議將該路口增加為全時段禁止右轉，民眾卻仍持續習慣違規右轉並發生車禍，因持續勸導無效，經會勘設置科技執法，今年1月8日宣導期開始，3月9日起執法上路。

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桃園市議員徐景文日前辦理會勘，除先將易混淆牌面拆除，也力爭之前開出的罰單存有爭議，建議研議會撤單。

據民眾投訴反映，該處路口交通牌面非常混亂，雖然有「汽車禁止右轉」告示，一旁卻還有「中壢站接送區請右轉永樂路」，加上科技執法宣導不力，在地居民都不知道這件事，在附近中壢警分局上班的員警，有人每天開車行經該路口右轉，就被開了10張罰單欲哭無淚。

交通局表示，龍岡地下道禁止右轉永樂路已於4月2日起，調整為每天上午7至9時以及傍晚5至7時尖峰時段車輛禁止右轉，兼顧路口安全及執法適宜性；另民眾質疑標誌不明顯部分，已在地面加設禁止右轉標字，另將於路口前方適當位置增設「禁止右轉預告牌面」，以利駕駛人提前預知並規劃行徑路線。

桃園龍岡地下道右轉禁令惹議，將調整為尖峰時段管制。（記者李容萍攝）

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