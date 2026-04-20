高雄2藥頭擁槍防黑吃黑 警攻堅摩鐵搜出大批槍毒

高市刑警攻堅摩鐵一舉逮捕販毒雙嫌。（民眾提供）

高市刑警攻堅摩鐵一舉逮捕販毒雙嫌。（民眾提供）

高市刑警攻堅摩鐵一舉逮捕販毒雙嫌，查扣長槍及毒品。（記者黃良傑攝）

高市刑警大隊接獲情資，懷疑谷姓、徐姓男子涉嫌合夥販毒，而且為防黑吃黑還槍不離身，警方掌握2嫌出沒汽旅交易毒品，警方攻堅趁2人睡夢中逮捕，搜出3把改造槍、2把空氣長短槍，以及300多公克依托咪酯毒品。

刑大偵二隊今（20）日指出，日前偵辦一起毒品案，向上溯源查知提供毒品來源的販毒者是38歲的谷姓男子以及37歲的徐姓男子，據了解，2嫌販毒時多選定前鎮區、小港區、鳳山區一帶的汽旅交易，開車也一再繞路探虛實，以躲避警方的查緝。

警方組成專案小組持搜索票，分別前往谷男妻子位於大樹區娘家，以及鼓山區某知名汽旅搜索，趁嫌犯在睡夢中逮捕、搜索，順利在屋內查扣3把改造槍、2把空氣長短槍，還有一級依托咪酯等300餘公克毒品。

特警荷槍攻堅時，谷男正與妻子在家中睡覺時，谷妻疑有他上前應門，警方用力推門，谷妻手臂意外遭大門撞傷，所幸並無大礙。

警方在床旁起獲2把改造手槍、子彈5顆、安非他命1包，以及3瓶俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯煙，重241.5公克，井彈7顆、重36.1公克，及少許K他命1包等毒品。

警方再前往汽旅圍捕徐男，查獲1把改造手槍、空氣長短槍各1把、子彈11顆、安非他命5包、毛重18.7公克，以及依托咪酯菸彈5顆（重約37公克），警方偵訊後將2人移送法辦。

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高市刑警攻堅摩鐵一舉逮捕販毒集團2人。（民眾提供）

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