4/20 今彩539頭獎開3注！800萬獎落桃園、台南、新北

4月20日開獎的第115000097期今彩539頭獎開出3注；第115000032期威力彩頭獎摃龜。（本報合成）

4月20日開獎的第115000097期今彩539頭獎開出3注，由

桃園市楊梅區梅溪里新農街二段126號的「新鵬投注站」、台南市玉井區玉井里中正路92號1樓的「金來發彩券行」、新北市板橋區府中路46號1樓的「府中慶德彩券行」開出；第115000032期威力彩頭獎摃龜。

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第115000032期威力彩中獎號碼為「第一區：07、13、19、34、35、37，第二區：08」。頭獎摃龜；貳獎開出1注，可得531萬6941元；參獎共9注中獎，每注可得15萬元；肆獎共50注中獎，每注可得2萬元；伍獎共246注中獎，每注可得4000元；陸獎共1738注中獎，每注可得800元；柒獎共3219注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬7551注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬2803注中獎，每注可得100元；普獎共4萬420注中獎，每注可得100元。

第115000097期今彩539中獎號碼為「03、04、05、20、36」。頭獎開出3注，可得800萬元；貳獎共406注中獎，每注可得2萬元；參獎共1萬1026注中獎，每注可得300元；肆獎共9萬8333注中獎，每注可得50元。

第115000097期39樂合彩中獎號碼為「03、04、05、20、36」。四合開出9注，每注可得21萬2500元；三合共757注中獎，每注可得1萬1250元；二合共2萬596注中獎，每注可得1125元。

第115000097期3星彩中獎號碼為「098」。壹獎共88注中獎，每注可得5000元。

第115000097期4星彩中獎號碼為「6988」。壹獎共14注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

本期威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

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