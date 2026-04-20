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    29歲女內衣藏毒，遮胸動作啟人疑竇，女所長搜出喪屍煙彈

    2026/04/20 21:45 記者吳昇儒、林嘉東／基隆報導
    基隆市警三分局八堵分駐所所長陳妙姿，對蔡姓女毒蟲搜身，在內衣裡起獲兩顆喪屍煙彈記者吳昇儒翻攝）

    基隆市警三分局八堵分駐所所長陳妙姿，對蔡姓女毒蟲搜身，在內衣裡起獲兩顆喪屍煙彈記者吳昇儒翻攝）

    基隆市警三分局八堵分駐所所長陳妙姿近日接獲情資得知，29歲蔡姓女子持有毒品，今日下午持拘票前往逮捕，碰巧遇見蔡女騎車在外，隨即將她攔下。警方在蔡女背包發現兩組電子煙主機，沒發現煙彈，不過陳所長見蔡女一直雙手遮胸，隨即將人帶到隱密處，要求她打開內衣，果然發現2顆喪屍煙彈，將人帶回偵辦。

    警方追查，居住在安瀾橋一帶的蔡女，今日下午騎車到新豐街訪友，偵辦警員發現後一路尾隨，見其騎車搖晃，懷疑施用毒品，且不排除身上還有「貨」，偕同八斗子派出所同仁將她攔下。

    所長陳妙姿當場拿出法院開出的拘票，請蔡女配合，依規定搜查其身上有無其他違禁品，結果在蔡女背包中發現兩組電子煙主機，沒發現煙彈；眼尖的陳所長見蔡女雙手抱胸，非常不自然，認為可疑。

    同為女性的陳所長便將蔡女帶到一旁隱密處，請她解開內衣配合檢查，果然起獲兩顆黑色毒煙彈，將人帶回偵辦，並經蔡女同意進行毒駕唾篩，果然呈現二級毒品陽性反應，將她依違反毒品危害防制條例偵辦。

    據了解，不少女性毒犯為了躲避警方查緝，會將毒品藏在包含內衣裡的隱密處，倘若遇到男性員警，會有顧忌不便搜身；不過蔡女衰遇女所長來查她，自然難逃一劫，只能認栽。

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