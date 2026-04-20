竹縣環保公司租地掩埋廢棄物 非法暴利超過6000萬

新竹地院。（情境照）

新竹縣大申環保公司負責人張勝源夥同夏加龍，在租來的土地上傾倒事業廢棄物再回填掩埋，總計非法堆置容積超過6580立方米，不法獲利超過6千萬元。新竹地院除將二人依廢棄物清理法判刑外，檢方更聲請查扣二人價值不動產獲准，以保全追繳6千萬犯罪所得。

法官調查，張勝源為大申環保公司負責人，110年起將事業廢棄物載到租來的土地棄置、焚燒及掩埋，事後再覆蓋。張勝源與夏加龍還載運無機性汙泥，以及土石方、鋼筋、廢塑膠及廢木材等事業廢棄物，由張勝源提供土地堆置。

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經檢警隨機開挖15處，發現確有堆置及掩埋事業廢棄物情事，始循線查悉上情。總計非法堆置容積超過6580立方米，不法獲利超過6千萬元。

法官審酌被告未依規定取得許可文件，竟違法從事廢棄物清除、處理，漠視政府對環境保護的政策宣導，影響環境衛生，張勝源甚至違反區域計畫法，且未經主管機關許可，任意提供土地堆置廢棄物，對環境污染及公共衛生危害影響重大，應值嚴懲。

此外張勝源、夏加龍前均有違反廢棄物清理法相關犯行經起訴、法院判刑紀錄，猶再為本案違反廢棄物清理法犯行，顯見二人視法律於無物。

最後法官將張勝源依廢棄物清理法非法清理廢棄物罪，處有期徒刑2年6月。犯罪所得3457萬元沒收。夏加龍1年6月，犯罪所得2549萬元沒收。

新竹地檢署檢察官為保全追徵張、夏二人犯罪所得，也聲請查扣二人不動產，公告現值共超過6百萬元，新竹地院裁准。

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