喝醉酒在河堤亂搶路人手機 北市警20分鐘火速逮人

潛男搶走江女手機。（記者王冠仁翻攝）

江姓女子昨天深夜11時許，在台北市士林區一處河堤散步，沒想到忽然有一名身穿黑衣的男子，從後搶走她手上的手機。江女隨即向路人呼救並請路人打電話報警，警方火速追查，在案發後20分鐘循線於百齡橋下查獲喝醉酒的潛姓犯嫌，當場將他逮捕。

警方調查，昨天深夜11時許，江姓女子前往台北市士林區一處河堤散步，她沒留意到一名身穿黑衣的男子悄悄尾隨她。該名男子趁她不注意，忽然從後搶走她手上的手機，儘管她奮力抵抗，但手機仍遭對方搶走。由於當時河堤處有不少出來運動的民眾，江女隨即向路人呼救，請路人打電話報警。

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轄區警方獲報後調閱監視器畫面追查，鎖定這名身穿黑衣的男子逃逸路徑，循線前往百齡橋下，果然在該處逮到潛姓犯嫌。據了解，潛姓犯嫌當時喝醉酒，神智不清，他也說不出自己為什麼要搶走江女的手機。

警方說，潛男並非列管街友，但近來在士林地區四處流連、居無定所，他最後被警方依搶奪罪嫌送辦。

士林分局呼籲，民眾避免單獨前往偏僻處所，深夜行經河堤或燈光昏暗處時，應提高警覺，注意周遭可疑人事物，遇異常狀況請保持冷靜，記下犯嫌的外貌特徵、穿著、逃逸方向及交通工具號牌，立即撥打 110 報案。

警方逮捕黑衣男。（記者王冠仁翻攝）

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