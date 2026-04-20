黑白切少東為小弟遭斷手腳筋！騎車遭2車夾擊撞飛 被押凌虐2小時

屏東黑白切少東遭對方埋伏，機車被兩車夾擊撞飛，強行痛毆及押人。（民眾提供）

屏東徐姓黑白切少東為小弟出頭引發糾紛，陳姓兇嫌為了教訓徐姓少東，早在上午10點多就在附近埋伏五個小時，等到徐男騎機車出現時，開車猛撞徐男，接著車上4名兇嫌蒙面下車痛毆徐男再強押上車離開，附近民眾都嚇壞了，趕快報警。

埋伏長達5小時

現場目擊民眾表示，押人的是2台白色的車子，豐田汽車是撞人的車子，BMW車子則是負責夾擊及載送徐男的車子。昨（19）日上午10點多2部車就出現，豐田車子停在對向路邊停待，BMW車子順向等待，埋伏的時間長達5個小時。

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等到徐男騎機車從上海路出現時，BMW的車子在後方夾擊，白色豐田車高速直接撞擊徐男所騎的機車，造成徐男被撞飛，人車倒在地上。接著豐田車內4人蒙面下車痛毆徐男，強行將徐男押進車內。所有過程就在人潮聚集的地方，讓現場目擊的民眾都嚇壞了，紛紛報警處理。

而徐男被強押走後，疑被凌虐2個小時餘，手腳四肢都被打到粉碎性骨折，手腳筋受損嚴重，全身是血再丟包到醫院的急診室門口，畫面曝光也顯示陳男等人是預謀犯案，其他共犯警方正在追緝中。

撞機車押人的豐田汽車。（民眾提供）

撞人押人的畫面現場有不少目擊者。（民眾提供）

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