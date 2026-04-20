戰術肌力全面升級 南消一大消防員體能測驗要過7關

繩索登降。（消防局第一大隊提供）

為強化消防人員救災體能與技能，台南市消防局第一救災救護大隊在今天（20日）、明天（21日）分兩梯次辦理「新式7項體能」及「救助技能」測驗，共有150人參加測驗，用意在確保消防員在實際災害現場能冷靜應變、快速執行，展現最佳戰力。

7項新式體能測驗，包括立定跳遠、後拋擲遠、折返跑、菱形槓硬舉、懸吊屈體、負重行走及1500公尺跑走，全面檢測消防員的爆發力、肌耐力與身體協調性。

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另依內政部消防署最新修訂規範，救助技能訓練也納入繩索登降、固定點架設、滑輪拖拉及緊繃繩系統等課程，強化結繩技巧與架設應變的流程，並能靈活應對複雜救災環境。有鑒於1月基隆詹小隊長火場缺氧殉職案，也特別將「共生面罩」納入救助訓練課程，熟悉使用時機、風險與限制。

台南市消防局局長楊宗林表示，透過定期訓練與檢測，不僅確保外勤人員維持良好體能狀態，更能在災害現場發揮最佳緊急應變能力，保障市民生命財產安全。未來也將持續推動科學化、制度化的訓練機制，打造專業、高效的消防救災團隊。

第一大隊大隊長邱國禎說，體能測驗結果是供檢視，並用來規劃平時訓練的方向，消防人員唯有維持良好體能，才能提升自身安全維護，並在出勤時提供強大及可靠救災能量完成救援任務。

消防員體能測驗，負重行走。（消防局第一大隊提供）

立定跳遠。（消防局第一大隊提供）

救助技能訓練也納入固定點架設、滑輪拖拉及緊繃繩系統等課程。（消防局第一大隊提供）

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