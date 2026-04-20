台南年底選舉查察會議 黃玉垣：防AI深偽、境外勢力影響

高等檢察署台南分署檢察長黃玉垣（左立）致詞提醒今年底地方公職選舉查察重點。（台南地檢署提供）

台南地檢署因應今年11月28日舉行地方公職人員選舉，於20日下午在該署召開「2026年地方公職人員選舉查察期前策略會議」，高等檢察署台南分署檢察長黃玉垣出席提及除了查察賄選、制暴外，也要嚴查選舉賭盤、AI深偽技術、境外勢力等影響選舉的態樣；政風機構也要發揮所長，將各方資訊迅速提供給團隊，維護乾淨、公平的選舉。

台南地檢署檢察長鍾和憲表示，選舉有其期程，各單位要依據工作計畫、按部就班，有充足的風險意識與萬全準備，依循法務部4大工作綱領、7項策進作為，速查嚴辦不法。尤其面對真假難辨的AI技術可能對選舉公平性的影響，要明瞭公職人員選舉罷免法相關刑責及鑑識、下架等規範與流程，迅速追溯虛偽不實產生誤導的資訊來源，必要時做相關說明澄清；另，過往選舉在台南曾發生槍擊或暴力事件，影響國家社會深遠，團隊務必體認公平選舉與安定社會的關連，展現應有的態度與決心。

請繼續往下閱讀...

此次會議由南檢主任檢察官王聖豪、南市刑警大隊長李宏倫、南市調查處科長吳東原與南市府政風處科長蕭日勝分別做工作報告，以及對轄區選情的分析與掌握等，充分分享與交流意見。

南檢強調，今年底地方公職人員選舉，該署嚴守中立角色，對任何不法影響選舉情事，秉持「有聞必查、有據必辦」的態度，指揮團隊速查嚴辦，也呼籲民眾若有選舉相關不法情資，請勇於檢舉（檢舉專線：0800-024-099），南檢必在保護檢舉人前提下，積極查辦，維護公平公正的選舉。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法