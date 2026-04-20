YT頻道揭割頸案乾哥乾妹個資 楊父再批加害者毫無悔意

近日有YT頻道製作影片討論新北市國中生割頸案，揭露未成年加害者的個資，受害者楊姓少年父親（中）再度批評加害者毫無悔意。（圖由石一佑提供）

新北市楊姓國中生割頸命案，犯案的郭姓少年（乾哥）與林姓少女（乾妹）各遭判有期徒刑12年、有期徒刑11年，全案定讞。近期海外YouTube頻道製作影片談論案件，公開揭露未成年加害者的姓名與無碼生活照，吸引逾百萬人次點閱。受害的楊姓少年父親今天再度批評2名加害者毫無悔意，法院竟然判決他們有誠意？這是什麼司法正義？

楊父今天透過新北市議員石一佑發表聲明指出，看完YT的迷蹤報導，他真的很感謝，因為有些內容是連他都不知道的事，影片都詳細説明，讓他佩服主持人的資料收集能力，也希望法官以及司法單位能夠看完這支影片。

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楊父痛批，「2個加害者根本毫無悔意！截至目前為止只賠償20萬，這是有誠意嗎？」何況那20萬元嚴格來說不是從家長的錢出的，而是加害者提告在網路透露個資的無辜民眾的錢。

楊父說，當初他第一時間就提出假扣押，早就知道只有2台中古車，為何會提出刑事附帶民事訴訟，就是要佐證加害者沒有誠意，結果變成法院竟然判決加害者有誠意？這是什麼司法正義？原來司法正義就是殺人後再去告別人，拿那些告贏的錢來賠償就是有誠意了。

楊父表示，他現在唯一生存的動力，就是兌現當初對兒子承諾要明辨是非對錯，希望兒子的犧牲是有價值的，不要再有下一個受害者，也希望社會大眾能夠幫助他完成這個承諾，致力推動少年事件處理法改革以及校園安全。

楊父說，感謝一路陪伴支持如家人般的石一佑議員、孩想陪你長大民團、犯罪被害人保護協會、李安蕣檢察官、張繼文律師、李惠暄律師，以及3月14日參加活動的多位委員，也感謝立委吳宗憲、陳昭姿、葉元之，讓他到立法院陳情，也感謝時代力量主席王婉諭以及社會大眾。

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