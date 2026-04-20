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    首頁 > 社會

    宜蘭五結無號誌路口貨車與機車相撞 騎士遭撞彈飛重傷

    2026/04/20 15:17 記者江志雄／宜蘭報導
    宜蘭五結一處無號誌路口，發生貨車與機車相撞車禍，騎士遭撞彈飛重傷。（警方提供）

    宜蘭五結一處無號誌路口，發生貨車與機車相撞車禍，騎士遭撞彈飛重傷。（警方提供）

    宜蘭縣五結鄉一處無號誌路口，發生小貨車與機車相撞車禍，路口監視器拍到，事發當下，雙方似乎無煞車跡象，機車騎士被撞後彈飛到半空再落地，身受重傷送醫救治，小貨車駕駛四肢擦挫傷，撞擊畫面相當驚悚。

    羅東警分局今天（20日）指出，這起車禍發生在五結鄉公園三路與親河路二段88巷路口，昨天中午12點多，53歲林姓男子駕駛小貨車，沿著公園三路由東往西行駛，另名57歲林姓男子騎著機車沿著親河路二段88巷由南往北騎乘，雙方在事故路口碰撞。

    車禍造成林姓騎士頭部及身體多處受傷，傷勢比較嚴重，林姓駕駛四肢擦挫傷，警方對2人酒測，均無酒精反應。2車撞擊瞬間，被路口監視器拍下，林姓騎士遭小貨車撞上後彈飛落地，畫面非常驚險。

    羅東警分局呼籲用路人，開車或騎車行經無號誌路口時應減速慢行，支線道車輛應暫停讓幹線道車輛先行，並遵守標誌、標線、號誌行駛，切勿搶快以免釀成意外。

    機車經過事故路口時，被貨車不偏不倚撞上。（警方提供）

    機車經過事故路口時，被貨車不偏不倚撞上。（警方提供）

    車禍現場。（警方提供）

    車禍現場。（警方提供）

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