他控前男友聲稱要拜陰廟涉詛咒、瞞愛滋發生性行為 檢不起訴

檢方認為，既查無患病證據，也無從認定被告有隱瞞病情從事危險行為情形，依法作出不起訴處分。（記者劉詠韻攝）

新北市張姓男子與陳姓前男友分手後，指控對方不僅私闖民宅，還發送「祝死在日本」等訊息，甚至傳送陰廟截圖聲稱將前往祭拜，藉此進行詛咒，並隱瞞愛滋病情與他發生性行為，涉犯侵入住宅、恐嚇等罪嫌。台北地檢署偵查後認為，陳男入屋是為取回個人物品，且雙方對話顯示曾獲同意；另查兩人均無愛滋感染紀錄，相關言詞雖然激烈，但未涉及具體惡害，最終予以不起訴處分。

張男指控，陳男在得知不得擅自進入其位於新北市深坑區住處後，仍於去年8月10日私自輸入密碼闖入屋內。不過，檢方勘驗監視器畫面與雙方對話紀錄發現，陳男在進入前曾傳訊詢問張男是否可進屋收拾遺落物品。

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起訴書提及，張男當下雖未立即回覆，但隨後在訊息中表示「你現在可以拿你本人的東西走」，並要求其在10分鐘內離開。檢方認為，陳男是為取回私人財產，且獲張男事後默許並配合，與刑法侵入住宅罪須具備「無故侵入」構成要件不符。

至於張男控訴陳男透過多個社群平台傳送包含其住址、照片及「祝死在日本」等內容，甚至傳送陰廟資訊截圖並表示「我會去這裡拜」，使其心生畏懼；檢方則指，相關內容雖涉及宗教或詛咒意味，但未具體指明將以何種不法手段危害其生命或財產，尚難認定為法律上的惡害通知。

此外，檢察官另函詢衛生福利部疾病管制署，確認雙方均無愛滋病毒感染通報紀錄；張男亦坦承目前無症狀且未實際檢驗。

檢方認為，既查無患病證據，也無從認定陳男有隱瞞病情等行為；依刑事訴訟法無罪推定原則，犯罪須以積極證據證明，本案多項指控屬片面陳述且與客觀事實不符，因認陳男犯罪嫌疑不足，依法予以不起訴處分。

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