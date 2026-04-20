3.1億打造竹科防災新基地 劉世芳：提升專業技能及AI科技救災

新竹縣政府消防局第四大隊暨竹科分隊新建工程，由中央與地方政府攜手投入總經費約3.1億元，今天開工動土。（記者廖雪茹攝）

新竹縣政府消防局第四大隊暨竹科分隊新建工程，由中央與地方政府攜手投入總經費約3.1億元，今天開工動土，預計2027年底竣工；內政部長劉世芳親自出席致詞表示，新竹科學園區為台灣的經濟命脈，除了硬體建置與軟體及專業技能提升，未來中央也會挹注經費，動用AI科技及機器人救災，保障消防人員救災安全，為竹科建立堅實的防護網。

新竹縣政府表示，第四大隊暨竹科分隊廳舍工程案，為全國首例採「都市防災救災設施平面多目標使用」方式於停車場用地新建，歷經2年多達10次的修正與協調後通過，行政程序極具挑戰。今日動土典禮，內政部長劉世芳、新竹縣長楊文科、竹科管理局長胡世民、寶山鄉長邱振瑋及各級民意代表出席見證。

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劉世芳表示，全球先進製程運用許多特用化學，中央不只提供硬體設備的建置，更期許在軟體及專業技能更進一步精進。環境部化學物質管理署已在南投縣消防訓練中心成立災害研究實驗室，未來中央也會挹注經費到新竹，動用AI科技及機器人救災，除保障消防同仁的安全，更要維繫半導體及科技產業的安全。

劉世芳也提及，每當台灣氣候變遷或是天災地震，除了正規的警消同仁之外，都有很多義消、民防等好朋友放下自己工作到現場支援，守護台灣的這一份心，讓人滿懷感激「有你們真好」！而為了實質回饋警察與消防同仁的辛勞，除已調高「警勤加給」，行政院也正式核定「消防勤務危險加給」，感謝楊文科縣長的大力支持。

楊文科表示，新竹縣為北部地區唯一沒有訓練基地的消防局，此次也建立訓練基地，未來可用於繩索、架梯等訓練，精進消防同仁的各種技能，他感謝竹科管理局無償借用土地，及中央挹注1.7億元經費，保障鄉親及產業的安全。

消防局長陳中振表示，第四大隊暨竹科分隊基地位於寶山鄉科環一路，為地下1層、地上4層的RC構造建築物，基地面積約4000平方公尺，1樓預計停放消防車輛，2至4樓辦公及住宿，樓梯間以消防栓意象設計高低訓練塔，完工後2028年進駐啟用，將提供消防同仁更優質的值勤與生活環境。

新竹縣政府消防局第四大隊暨竹科分隊主體建築，樓梯間以消防栓意象設計高低訓練塔模擬圖。（新竹縣政府提供）

新竹縣政府消防局第四大隊暨竹科分隊完工模擬圖。（新竹縣政府提供）

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