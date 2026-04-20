高雄市警勤務繁重與刑事加給全數補滿 每月再增4850元

高雄市警勤務繁重與刑事加給全數補滿，每月可再增4850元。（警方提供）

體恤第一線員警的辛勞，高雄市府今（20）日通過警察局提出的勤務繁重加給、刑事加給同步齊升，由原本的7成全數補滿，預計兩者都能領到的員警每月可再增加4850元，並溯自3月1日生效。

高市警局指出，市長陳其邁體恤員警長期投入治安維護、交通疏導、為民服務等工作的辛勞，自109年上任即指示警察局研議提升勤務繁重加給，並獲市議會大力支持，連年向中央爭取，因礙於經費預算問題，行政警察勤務繁重加成支給上限僅增至7成，每月約增金額2910元。

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在刑事加給部分，由原本增加的6成，提高至8成，即增加2成約1940元加給，每月共可增加4850元；市警局表示，勤務繁重加給及刑事加給均溯自3月1日生效，以鼓勵基層官警持續投入高風險、高專業的犯罪偵查工作，提升整體打擊犯罪效能。

警察局長趙瑞華強調，隨著半導體科技廊帶的蓬勃發展，高雄市的治安與交通維護需求日益複雜，基層警察除需執行日常治安與交通維護外，也需因應各類大型活動及突發事件，長期承受高度勤務壓力與風險，高雄的繁榮與安定，全仰賴第一線警察同仁日夜不懈的拼搏與付出，透過實質加薪慰勉同仁辛勞，未來將精進勤務制度，提供市民更優質、更安全的生活環境。

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