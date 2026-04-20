新北消防局員山分隊遷建遭遇困境 議員張維倩會勘

新北市消防局中和員山分隊廳舍老舊，亟需遷建。（議員張維倩提供）

新北市議員張維倩20日與內政部、新北市工務局、消防局到員山分隊會勘，員山分隊現有廳舍已使用32年，不僅房舍老舊、樑柱龜裂，經專業機構鑑定，氯離子超標，嚴重影響結構安全，張維倩說，但是預定地所在的員山路466巷，因處於巷弄之中大型消防車輛進出不易，且鄰近住宅，是否適合作為消防分隊用地仍有不同意見，有待與地方持續溝通，她認為不可貿然進行變更。

張維倩指出，員山分隊現用舍的景象，讓在場所有人了解救災同仁每天真實的「生活陷阱」，同仁們駐守在屋齡超過32年的廳舍裡，樑柱龜裂清晰可見，經鑑定結構氯離子超標，嚴重影響安全，而空間腹地狹小，訓練被迫佔用車道，同仁出勤還得隨時擔心動線衝突。

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且因結構無法承重，重型救災車輛無法進駐，只能配置「小型輕量化」水箱車，直接限制重裝救災能量，消防分隊環境惡劣，位於B1的健身與休息區悶熱、無對外換氣窗，牆壁嚴重壁癌、雜亂電線，同仁們一邊守護市民，卻一邊在損害自己的健康。

張維倩說，雖然員山分隊有新建預定地，但所在的員山路466巷，處於巷弄之中、大型車輛進出不易，且鄰近住宅，是否適合作為消防分隊用地仍有不同意見，有待與地方持續溝通，不可貿然進行變更，她會持續在地方盯緊每一個行政流程，做好「土地需求」的前線工作，讓中央的建設資源能最快落實，讓員山消防分隊早日遷建至真正安全、專業的新家。

新北市消防局中和員山分隊廳舍老舊，亟需遷建。（議員張維倩提供）

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