銀行男代操美股、基金詐騙得手3000多萬 一審判3年6月提上訴被駁回

新北市一名曾任職銀行的朱姓男子以代操美國股票、基金及金融商品為由，取得張姓女子信任後，詐騙高達3289萬元。（示意圖）

新北市一名曾任職銀行的朱姓男子以代操美國股票、基金及金融商品為由，取得張姓女子信任後，詐騙高達3289萬元，造成張女重大財產損失，一審新北地院依詐欺取財罪，處3年6月徒刑。朱男提起上訴，於高等法院審理時主張家中有患病母親需照顧，目前無工作只能靠外送每月2萬薪資，盼給予較輕之刑，高院則駁回上訴。

一審判決指出，朱男以代操美國股票、基金及其他金融商品為由，取得被害人信任後，於多次交付中騙取鉅額款項，造成重大財產損失；朱男未循正當途徑獲取財物，反而利用被害人信任，以投資代操為名行詐，涉案金額高達3000萬元以上，情節重大，應予嚴厲非難。

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新北地院認定，朱男與審理期間坦承犯行，其行為構成刑法中的詐欺取財罪，朱男基於單一詐欺犯意，在時間密接情況下多次向同一被害人收取款項，行為間獨立性低，依實務見解屬「接續犯」，因此論以一罪。

新北地院認為，雖被告於法院審理中坦承犯行，但案發多年來未與被害人達成和解，也未進行任何賠償，亦未取得諒解，顯示悔意不足，成為量刑不利因素；該筆3289萬餘元為犯罪所得，因未扣案且未合法返還被害人，依法宣告沒收，並判處朱男3年6月徒刑。

朱男提起上訴，並主張曾與張女談以110萬元賠償金和解，但仍遭拒絕，且適逢父親過世，家中尚有76歲罹患疾病且行動不便的母親需照顧，還需定期陪伴至醫院洗腎治療，目前找不到工作無收入償還金融債務，只能靠外送每月2萬多元收入，只能先賠償一點，並無卸責之意，盼給予較輕刑度。

高院審酌，朱男不思以正當途徑獲取所需，竟利用張女信任，以代操美國股票、基金及其他金融商品為由行詐騙，雖坦承犯行，但至今未能和解賠償損害，兼衡朱男智識程度及上訴意旨所舉等家庭生活與經濟狀況，一審判決應屬適當，朱男提起從輕量刑，並無理由，應予駁回。

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