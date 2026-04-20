為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    銀行男代操美股、基金詐騙得手3000多萬 一審判3年6月提上訴被駁回

    2026/04/20 14:35 記者楊心慧／台北報導
    新北市一名曾任職銀行的朱姓男子以代操美國股票、基金及金融商品為由，取得張姓女子信任後，詐騙高達3289萬元。（示意圖）

    新北市一名曾任職銀行的朱姓男子以代操美國股票、基金及金融商品為由，取得張姓女子信任後，詐騙高達3289萬元。（示意圖）

    新北市一名曾任職銀行的朱姓男子以代操美國股票、基金及金融商品為由，取得張姓女子信任後，詐騙高達3289萬元，造成張女重大財產損失，一審新北地院依詐欺取財罪，處3年6月徒刑。朱男提起上訴，於高等法院審理時主張家中有患病母親需照顧，目前無工作只能靠外送每月2萬薪資，盼給予較輕之刑，高院則駁回上訴。

    一審判決指出，朱男以代操美國股票、基金及其他金融商品為由，取得被害人信任後，於多次交付中騙取鉅額款項，造成重大財產損失；朱男未循正當途徑獲取財物，反而利用被害人信任，以投資代操為名行詐，涉案金額高達3000萬元以上，情節重大，應予嚴厲非難。

    新北地院認定，朱男與審理期間坦承犯行，其行為構成刑法中的詐欺取財罪，朱男基於單一詐欺犯意，在時間密接情況下多次向同一被害人收取款項，行為間獨立性低，依實務見解屬「接續犯」，因此論以一罪。

    新北地院認為，雖被告於法院審理中坦承犯行，但案發多年來未與被害人達成和解，也未進行任何賠償，亦未取得諒解，顯示悔意不足，成為量刑不利因素；該筆3289萬餘元為犯罪所得，因未扣案且未合法返還被害人，依法宣告沒收，並判處朱男3年6月徒刑。

    朱男提起上訴，並主張曾與張女談以110萬元賠償金和解，但仍遭拒絕，且適逢父親過世，家中尚有76歲罹患疾病且行動不便的母親需照顧，還需定期陪伴至醫院洗腎治療，目前找不到工作無收入償還金融債務，只能靠外送每月2萬多元收入，只能先賠償一點，並無卸責之意，盼給予較輕刑度。

    高院審酌，朱男不思以正當途徑獲取所需，竟利用張女信任，以代操美國股票、基金及其他金融商品為由行詐騙，雖坦承犯行，但至今未能和解賠償損害，兼衡朱男智識程度及上訴意旨所舉等家庭生活與經濟狀況，一審判決應屬適當，朱男提起從輕量刑，並無理由，應予駁回。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播