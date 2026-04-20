女留學生染髮頭皮灼傷提4千萬天價求償 判決結果她虧大了

高雄女留學生染髮，頭皮灼傷提4千萬天價求償。情境照與此判決無關。（資料照）

高雄市周姓女留學生，前年2月在高雄市一家髮廊染髮，中途要求外出用餐，髮型師僅以保鮮膜及毛巾包裹頭部任其外出，因室外高溫引起化學藥劑接觸性過敏，導致頭皮化學性燒灼傷，周女向髮型師提出追加累計4366餘萬元的天價求償，橋頭地院僅判賠50餘萬元，還不夠支付法院200多萬裁判費。全案可上訴。

判決指出，周姓女學生主張，2014年2月29日到一家髮廊由鍾姓髮型師為其染髮，鍾以「艾緹絲炫漾中和乳」及「百靈紅系列美如夢漂粉」等染髮劑進行漂染，染髮其間周女要求外出至戶外用餐，鍾僅以保鮮膜及毛巾包裹她的頭部即任其外出，周女近午步行至用餐地點時，因室外高溫引起化學藥物接觸性過敏反應，造成周女頭皮化學性燒灼傷、頭皮深二度燒燙傷（面積約3×3公分）、頭皮一度燒燙傷（面積約10×10公分）等。

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周女向法院請求被告賠償醫療費用及英鎊30萬2350元（已扣除因未繳納裁判費而裁定駁回之數額）、增髮費、營養補品、及精神慰撫金等，累計求償金額追加至4366萬781元，法院扣除未繳納裁判費之訴訟標的，求償金額仍高達2600多萬元。

被告則稱，願就必要之醫療費用賠償，但原告主張之英國醫療及植髮費用部分，並未提出任何不能在國內治療之必要性，增髮及營養品費用，非醫療所必須，亦非損害賠償之範圍，原告請求之慰撫金過高、以及原告亦屬與有過失等抗辯。

橋頭地院審理被告髮型師確有疏失，原告因傷勢增加之必要醫療費用，自得請求賠償，但植髮醫療需支出醫療費用英鎊部分舉證不足，慰撫金認以50萬元為適，合計賠償金50萬2836元。

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