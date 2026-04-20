誇張！慣竊做完筆錄又闖空門 9旬翁怒追仍失7.5萬

91歲阿公追竊賊仍被其逃逸，損失7萬5500元。（警方提供）

超誇張！彰化縣和美地區最近出現1名陳姓慣竊，14日潛入某民宅時發現桌上7萬5500元現金，當場抓了錢就跑，在屋內的91歲阿公發現後追出並高喊「抓賊」，仍被陳男得手逃逸，陳男當天即被警方查獲函送法辦，不料18日又潛入另一戶民宅，準備下手時被住戶發現喝止，嚇得騎機車逃逸，警方將他查獲到案，陳男坦承不諱，訊後依竊盜罪嫌函送法辦。不過陳男連續闖空門讓當地居民人心惶惶，還有民眾說其做完筆錄後竟然繼續闖空門，實在太離譜。

被害人家屬PO網指出，14日91歲的阿公一個人在家，準備換褲子，把口袋裡7萬多元現金放在桌上，結果一名男子竟然直接闖進家中，當場把桌上的錢拿走後逃離現場，91歲的阿公當下雖嚇到，仍衝出門追人，還好沒有跌倒，否則後果不堪設想。這樣直接闖入民宅的行為，真的讓人非常不安。

請繼續往下閱讀...

和美警方追查，當天將陳男查獲到案，依竊盜罪嫌函送彰化地檢署偵辦，不料短短數日，陳男又於18日上午潛入和美鎮一戶民宅，割破紗窗破壞門鎖後準備下手行竊，遭看護發現喝止，陳男立即騎乘機車逃逸，最終僅門口紗門遭毀壞，無其他損失。警方調閱監視器鎖定涉案機車及陳男，當天下午立即將他查獲到案，訊後依竊盜罪函請檢方偵辦。

和美地區民眾奔相走告說，這個人到處行竊，已經到警察看到車牌號碼就知道是誰，這名慣竊不知已偷了幾間民宅；真的很可怕，現在連在家都不安全，家裡有長輩的一定要多留意；甚至有人說慣竊才做完筆錄，轉頭又繼續犯案，只能說刑責太輕，對慣竊來說根本不痛不癢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法