板橋韓式餐廳頂樓起火 消防趕抵救援

新北市文化路巷內一間韓國餐廳頂樓無故失火，消防趕抵撲滅，阻隔延燒，起火原因仍待調查釐清。（記者吳仁捷翻攝）

新北市板橋區一間韓式餐廳今天中午用餐時間傳出火警，住戶發現失火報案，由於火場緊鄰老舊透天厝等民宅，一旁還是社區大樓，消防趕抵滅火，阻絕延燒，迅速控制火勢，侷限災害，初步估計燃燒頂樓雜物，面積約15平方公尺；據透露，因火場附近高樓林立，不排除遺留火種（丟棄菸蒂）釀禍，警方將擴大追查，朝向公共危險罪言偵辦。

新北市消防局119今天下午12時7分獲報，板橋文化路二段263巷一處3樓建築物頂樓失火，火煙上竄一旁社區高樓層住戶，因位處住宅區，消防單位出動15車36人前往搶救，所幸現場無人受困，消防員緊急出水線滅火，火勢於到場10分鐘內控制，12時25分火勢撲滅，初判為燃燒雜物，燃燒面積約15平方公尺，起火原因待查。

新北市文化路巷內一間韓國餐廳頂樓無故失火，消防趕抵撲滅，阻隔延燒，起火原因仍待調查釐清。（記者吳仁捷翻攝）

新北市文化路巷內一間韓國餐廳頂樓無故失火，消防趕抵撲滅，阻隔延燒，起火原因仍待調查釐清。（記者吳仁捷翻攝）

新北市文化路巷內一間韓國餐廳頂樓無故失火，消防趕抵撲滅，阻隔延燒，起火原因仍待調查釐清。（記者吳仁捷翻攝）

新北市文化路巷內一間韓國餐廳頂樓無故失火，消防趕抵撲滅，阻隔延燒，起火原因仍待調查釐清。（記者吳仁捷翻攝）

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