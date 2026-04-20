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    嘉市民宅暗夜惡火釀一家3死 檢警初步未發現可疑跡象

    2026/04/20 13:30 記者丁偉杰／嘉義報導
    鑑識人員在起火透天厝3、4樓間進行採證。（記者丁偉杰攝）

    鑑識人員在起火透天厝3、4樓間進行採證。（記者丁偉杰攝）

    嘉義市大雅路2段某巷弄1間透天厝住宅昨（19日）晚間8時發生惡火，造成翁姓夫妻與5歲幼女共3人燒死在3樓陽台，消防署火調人員今天上午南下會同在地警、消鑑識人員進入火場採證，以釐清起火原因。檢警表示，經初步查訪周邊鄰居、民眾及調閱相關監視器，皆未發現事發前有相關可疑情事或跡象，全案仍待鑑識人員採證後確認。

    嘉市消防局長郭立昌今天上午再度到火場了解狀況。他說，起火透天厝的3樓陽台加裝氣密窗、4樓加蓋鐵皮屋也延燒，3樓對外房間是翁家幼女在住，事發後對外玻璃已被燒破，可見當時火勢凶猛，陽台氣密窗則是在火勢撲滅後，由消防員打開通風。

    起火透天厝屋主是死者翁姓男子的母親，事發時她剛好到中國，躲過火劫；事發後，翁男的舅舅、舅媽從高雄趕來嘉市協助處理善後事宜。

    警方也從相關監視器畫面發現，火警剛發生時，翁男在1樓車內疑似找東西，並開啟鐵捲門，後來可能察覺起火了，趕緊從車內衝出，往屋內跑，欲搶救妻女。

    鄰居說，翁家在此居住很久了，翁母是退休老師、翁男是工程師、翁妻當會計，幼女才5歲左右，一家感情和睦，未聽過翁男夫妻吵架；事發時，翁家傳出吵雜聲，疑鐵捲門開啟上上下下聲音，他出門查看時，發現翁家1、2樓竄出火光，後來3樓也燃燒，當時未聽聞呼救聲，左鄰右厝趕緊拉水管協助滅火並報案。

    翁男家屬會同警、消鑑識人員協助釐清案情。（記者丁偉杰攝）

    翁男家屬會同警、消鑑識人員協助釐清案情。（記者丁偉杰攝）

    警方從監視器畫面發現，火警剛發生時，翁男在1樓開啟鐵捲門，後來從車內衝出往屋內跑，疑欲搶救妻女。（記者丁偉杰攝）

    警方從監視器畫面發現，火警剛發生時，翁男在1樓開啟鐵捲門，後來從車內衝出往屋內跑，疑欲搶救妻女。（記者丁偉杰攝）

    消防署火調人員今天上午會同在地警、消鑑識人員進入火場採證。（記者丁偉杰攝）

    消防署火調人員今天上午會同在地警、消鑑識人員進入火場採證。（記者丁偉杰攝）

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