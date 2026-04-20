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    首頁 > 社會

    掃地機器人直接丟！鋰電池被擠壓 蘇澳垃圾車冒煙險起火

    2026/04/20 13:04 記者江志雄／宜蘭報導
    蘇澳垃圾車到南方澳清運垃圾時車斗冒煙，查出自動掃地機（紅圈處）遭擠壓後釀禍。（圖由蘇澳鎮公所提供）

    蘇澳垃圾車到南方澳清運垃圾時車斗冒煙，查出自動掃地機（紅圈處）遭擠壓後釀禍。（圖由蘇澳鎮公所提供）

    宜蘭縣蘇澳鎮公所清潔隊垃圾車，昨天傍晚到南方澳清運垃圾時，住戶丟進一台自動掃地機（掃地機器人），掃地機內的鋰電池經過擠壓後冒煙，隨車隊員聞到焦味，通知駕駛停車，火速清出垃圾，及時化解火燒車危機。

    蘇澳一輛垃圾車昨天下午5點5分到南方澳漁港路執行垃圾清運，隨車隊員察覺後車斗有刺鼻燒焦味，並冒出黑煙，緊急停車檢視，發現起火點來自一包居家垃圾內的自動掃地機，事發當下，投擲當事人就在附近，見到闖禍後趕緊上前關切致歉。

    蘇澳鎮長李明哲今天（20日）指出，自動掃地機內配有鋰電池，經過擠壓後容易引燃，恐釀成火燒車意外，危及清潔隊員安全，有附上鋰電池的電器、高壓氣瓶、空瓦斯瓶都必須回收，切勿當成一般廢棄物丟進垃圾車，違者可處6千元罰鍰，垃圾車如果燒毀，一輛造價450萬元。

    去年起，蘇澳鎮公所清潔隊針對行動電源、附掛鋰電池的電子廢棄物，包括筆記型電腦、平板電腦，推出回收加贈好禮活動，可帶到清潔隊回收，兌換清潔劑、洗手乳等居家好禮。

    2018年6月，蘇澳垃圾車發生油漆工將瓦斯氣瓶當成垃圾一併裝袋，丟進垃圾車，不料，瓦斯氣瓶內有氣體殘留，垃圾車翻捲垃圾時擠壓引發氣爆，釀成3傷，蘇澳昆明路事發處有14戶民宅及1輛汽車的玻璃被震碎，至今讓居民餘悸猶存。

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